Zvonimir Srna objasnio zašto je dobio isključenje koje je razljutilo hrvatske navijače

Bila je to utakmica s dosta mučenja u kojoj su Hrvati na kraju izvukli pobjedu puno teže od očekivanog. Najbolji je bio Mario Šoštarić s osam golova.

Jedan faktor koji je utjecao na utakmicu zasigurno je bilo isključenje Zvonimira Srne. Ovako je za Sportske novosti objasnio što se dogodilo u fizičkom sukobu s Gruzijcima: 'Isključenje? Dečko je išao na Mandića, ja sam ga maknuo i dobio isključenje, to je to.'

Još je dodao: 'Zabrinjavajuće energetski loš ulazak u utakmicu. Lani nismo imali s tim problema. Idemo dalje, treba zaboraviti utakmicu. Nije problem taktike, uigranosti, to je problem grča, motivacije, nismo dobro ušli u utakmicu i na kraju smo izvukli sve na silu. '

Sada je na rukometašima da pruže bolju igru protiv Nizozemske u ponedjeljak i protiv Švedske u srijedu kako bi izborili nastavak natjecanja.