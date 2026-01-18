NEVJEROJATAN JE

Čudesni Prevc nastavio dominaciju i u Japanu

A.H./Hina

18.01.2026 u 09:31

Domen Prevc
Domen Prevc Izvor: EPA / Autor: ANNA SZILAGYI
Slovenac Domen Prevc pobijedio je i na drugom natjecanju Svjetskog kupa u skijaškim skokovima u dva dana u japanskom Sapporu.

Ovo je bila deveta pobjeda sezone i 18. u karijeri za dvadesetšestogodišnjeg Prevca (277,7 bodova), koji je slavio ispred domaćeg Ryoyua Kobayashija (274,2) i Austrijanca Daniela Tschofeniga (265,8).

Prevc je slavio skokovima od 137.5 metara i 136.5 metara, nakon što je vodio nakon prve serije, a bio je i najuvjerljiviji u kvalifikacijama. Na kraju je Kobayashi zaostajao 3.5 boda, iako je Japanac skočio 136.5 metara i 138.5 metara.

Nakon nove pobjede, Prevc uvjerljivo vodi u ukupnom poretku Svjetskog kupa u skijaškim skokovima s 1414 bodova, a Kobayashi je na drugom mjestu, 467 bodova iza.

