Čudesni Prevc nastavio dominaciju i u Japanu

Ovo je bila deveta pobjeda sezone i 18. u karijeri za dvadesetšestogodišnjeg Prevca (277,7 bodova), koji je slavio ispred domaćeg Ryoyua Kobayashija (274,2) i Austrijanca Daniela Tschofeniga (265,8).

Prevc je slavio skokovima od 137.5 metara i 136.5 metara, nakon što je vodio nakon prve serije, a bio je i najuvjerljiviji u kvalifikacijama. Na kraju je Kobayashi zaostajao 3.5 boda, iako je Japanac skočio 136.5 metara i 138.5 metara.

Nakon nove pobjede, Prevc uvjerljivo vodi u ukupnom poretku Svjetskog kupa u skijaškim skokovima s 1414 bodova, a Kobayashi je na drugom mjestu, 467 bodova iza.