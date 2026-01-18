Dirljivo; turski gigant pokrenuo hvalevrijednu inicijativu koja će pomoći onima u potrebi

Klub je svoje namjere obznanio preko službene stranice. Obavijest o humanitarnoj akciji koja se bazira na donaciji malog dijela plaće prenosimo u cijelosti:

'Kao Sportski klub Fenerbahçe, preuzimanje odgovornosti ne samo na terenu već i u svakom aspektu života, dodavanje vrijednosti društvu i izvor nade za budućnost smatramo jednom od naših temeljnih dužnosti. U skladu s tim shvaćanjem, pokrećemo održivi projekt društvene odgovornosti, započet vizionarskom idejom našeg sportskog direktora, Devina Özeka, a naš klub ga je u potpunosti prihvatio i nastavio.

Od sada će se svi ulazni transferi u prvi tim 1 % plaća dodijeliti programu podrške usmjerenom na živote djece u nepovoljnom položaju i doprinos njihovom obrazovanju, razvoju i budućnosti. Pregovori o transferima s novim igračima koji ne prihvaćaju ovaj princip društvene odgovornosti i koji ne pristaju doprinijeti dijelom svoje plaće neće se voditi.

Nakon sastanaka koji će se održati s relevantnim institucijama i organizacijama, ovaj program neće se provoditi samo kao kampanja, već kao trajni i održivi model društvene odgovornosti koji odražava vrijednosti Fenerbahçea.