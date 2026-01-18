svaka čast

Dirljivo; turski gigant pokrenuo hvalevrijednu inicijativu koja će pomoći onima u potrebi

M.Š

18.01.2026 u 09:19

tportal
Izvor: EPA / Autor: PAUL S. AMUNDSEN
Bionic
Reading

Turski gigant Fenerbahçe pokrenuo je prekrasnu humanitarnu inicijativu.

Klub je svoje namjere obznanio preko službene stranice. Obavijest o humanitarnoj akciji koja se bazira na donaciji malog dijela plaće prenosimo u cijelosti:

'Kao Sportski klub Fenerbahçe, preuzimanje odgovornosti ne samo na terenu već i u svakom aspektu života, dodavanje vrijednosti društvu i izvor nade za budućnost smatramo jednom od naših temeljnih dužnosti. U skladu s tim shvaćanjem, pokrećemo održivi projekt društvene odgovornosti, započet vizionarskom idejom našeg sportskog direktora, Devina Özeka, a naš klub ga je u potpunosti prihvatio i nastavio.

Od sada će se svi ulazni transferi u prvi tim 1 % plaća dodijeliti programu podrške usmjerenom na živote djece u nepovoljnom položaju i doprinos njihovom obrazovanju, razvoju i budućnosti. Pregovori o transferima s novim igračima koji ne prihvaćaju ovaj princip društvene odgovornosti i koji ne pristaju doprinijeti dijelom svoje plaće neće se voditi.

Nakon sastanaka koji će se održati s relevantnim institucijama i organizacijama, ovaj program neće se provoditi samo kao kampanja, već kao trajni i održivi model društvene odgovornosti koji odražava vrijednosti Fenerbahçea.

Njegovo putovanje, čiji je prvi korak napravljen u spomen na Corneliju Özek, majku Devina Özeka i izvor inspiracije iza ovog značajnog projekta, postat će tradicija Sportskog kluba Fenerbahçe - simbolizirajući ideju njegovanu s ljubavlju i željom da ostavi nadu i trajan trag u životima tisuća djece.

Kao i u prošlosti, Fenerbahçe će nastaviti mjeriti uspjeh ne samo trofejima, već i vrijednošću koju dodaje ljudskim životima. Kao klub koji nosi odgovornost da bude velika zajednica u svom srcu, nastavit ćemo podržavati i utjelovljivati ​​ovo razumijevanje u svakom području.

Baš kao što Fenerbahçe živi u srcima milijuna, nastavit ćemo biti Fenerbahçe u životima djece koja grade svoju budućnost s nadom.'

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
IMA PONUDU

IMA PONUDU

Otkriveno zašto Livaja još nije potpisao novi ugovor. Moguć je i nezamisliv scenarij
RUKOMETNI EURO

RUKOMETNI EURO

Luka Cindrić nikad žešći: Čuo sam da neki ovdje pričaju...
senzacija

senzacija

Ovo nije viđeno u povijesti rukometa. Pogledajte glupost kojom je njemački izbornik poklonio pobjedu Srbiji

najpopularnije

Još vijesti