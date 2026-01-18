Sigurdsson objasnio zašto je bio nervozan: 'Dugo sam u ovom sportu...'

'Dugo sam u ovom sportu i znam kako prva utakmica može biti jako nezgodna. Gruzija nam je jako otežala posao, igrala je jako dobro, dok mi moramo biti bolji u svim segmentima, od vratara, preko obrane, a posebno u napadu', rekao je Sigurdsson.

>>> Raspored svih utakmica i termine Hrvatske pronađite ovdje

'Na početku smo bili očajni s velikim brojem tehničkim pogrešaka, ustvari jedino dobro razdoblje je bilo u drugom dijelu prvog poluvremena. Niti u jednom trenutku se nismo mogli opustiti, svaka je akcija bila važna i zato sam bio nervozan. Protiv Nizozemske moramo biti bolji.'

Hrvatskoj će za prolazak dalje vjerojatno trebati pobjeda protiv Nizozemske u ponedjeljak. U srijedu igra protiv Švedske, favorita skupine. Dalje će proći dvije reprezentacije iz ove skupine.