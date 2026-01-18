HRVATSKA - GRUZIJA 32:29

Sigurdsson objasnio zašto je bio nervozan: 'Dugo sam u ovom sportu...'

A.H.

18.01.2026 u 09:39

Dagur Sigurdsson
Dagur Sigurdsson Izvor: Pixsell / Autor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Bionic
Reading

Nakon teške 32:29 pobjede protiv Gruzije na startu Europskog prvenstva u Malmou izborene preokretom u završnici izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije Dagur Sigurdsson i igrači svjesni su kako će morati pružiti bolju igru kako protiv Nizozemske u ponedjeljak tako i protiv Švedske u srijedu kako bi izborili nastavak natjecanja.

'Dugo sam u ovom sportu i znam kako prva utakmica može biti jako nezgodna. Gruzija nam je jako otežala posao, igrala je jako dobro, dok mi moramo biti bolji u svim segmentima, od vratara, preko obrane, a posebno u napadu', rekao je Sigurdsson.

>>> Raspored svih utakmica i termine Hrvatske pronađite ovdje

'Na početku smo bili očajni s velikim brojem tehničkim pogrešaka, ustvari jedino dobro razdoblje je bilo u drugom dijelu prvog poluvremena. Niti u jednom trenutku se nismo mogli opustiti, svaka je akcija bila važna i zato sam bio nervozan. Protiv Nizozemske moramo biti bolji.'

Hrvatskoj će za prolazak dalje vjerojatno trebati pobjeda protiv Nizozemske u ponedjeljak. U srijedu igra protiv Švedske, favorita skupine. Dalje će proći dvije reprezentacije iz ove skupine.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
IMA PONUDU

IMA PONUDU

Otkriveno zašto Livaja još nije potpisao novi ugovor. Moguć je i nezamisliv scenarij
RUKOMETNI EURO

RUKOMETNI EURO

Luka Cindrić nikad žešći: Čuo sam da neki ovdje pričaju...
senzacija

senzacija

Ovo nije viđeno u povijesti rukometa. Pogledajte glupost kojom je njemački izbornik poklonio pobjedu Srbiji

najpopularnije

Još vijesti