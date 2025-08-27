o ovome će se pričati

Zvezda će nakon kaosa tužiti Pafos UEFA-i: 'Dvoje djece nam je pretučeno'

S.Č.

27.08.2025 u 00:28

Vladan Milojević
Vladan Milojević Izvor: Profimedia / Autor: David Damnjanovic / DeFodi Images / Profimedia
Bionic
Reading

Ciparski Pafos je u skupina Lige prvaka nakon što je izbacio Crvenu zvezdu nakon prave drame

Prvi put u elitu se probio i ciparski Pafos. Nakon što je u Beogradu slavio s 2:1, Pafos je u uzvratu u Limassolu odigrao 1:1 protiv Crvene zvezde izborivši ukupnim rezultatom 3:2 Ligu prvaka.

vezane vijesti

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević nakon ispadanja od Pafosa u play-offu Lige prvaka otkrio je kako će klub podnijeti žalbu UEFA-i zbog događaja na stadionu Alfamega u Limassolu.

Naime, tijekom sudačke nadoknade došlo je do velikog incidenta na tribini gdje su sjedili članovi klupske delegacije i igrači koji nisu bili u protokolu. Prema informacijama ciparskih medija, jedan zaštitar udario je mladog ograča Zvezde Stefana Lekovića, što je izazvalo gužvu i prekid igre u trajanju od nekoliko minuta.

‘Razočaran sam onim što se dogodilo. Nisam očekivao takav kraj. Imamo dvoje djece koja su pretučena. Bit će podnesena žalba UEFA-i. Nisam to očekivao od ciparske javnosti, a pogotovo ne od ljudi iz Pafosa’, izjavio je Milojević nakon utakmice.

Nakon što su se tenzije smirile, utakmica je nastavljena i Pafos je obranio prednost, dok su igrači Zvezde na kraju pozdravili svoje navijače i otišli u svlačionicu. No, situacija se nastavila i po završetku dvoboja – Marko Arnautović vratio se na teren i krenuo prema tunelu pokušavajući doznati tko je udario njegovog suigrača Lekovića.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
kakav rasplet

kakav rasplet

Ludnica na Cipru! Oršić i Ciprani čudesnim golom u 90. minuti izbacili Zvezdu i ušli u Ligu prvaka
ciprani u lp

ciprani u lp

Pogledajte kaos i gužvu na kraju drame Zvezde i Pafosa
šok za zvezdu

šok za zvezdu

Trener Zvezde nakon ispadanja iz Lige prvaka divljao na novinare

najpopularnije

Još vijesti