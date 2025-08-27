Zvezda će nakon kaosa tužiti Pafos UEFA-i: 'Dvoje djece nam je pretučeno'

Prvi put u elitu se probio i ciparski Pafos. Nakon što je u Beogradu slavio s 2:1, Pafos je u uzvratu u Limassolu odigrao 1:1 protiv Crvene zvezde izborivši ukupnim rezultatom 3:2 Ligu prvaka.

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević nakon ispadanja od Pafosa u play-offu Lige prvaka otkrio je kako će klub podnijeti žalbu UEFA-i zbog događaja na stadionu Alfamega u Limassolu.

Naime, tijekom sudačke nadoknade došlo je do velikog incidenta na tribini gdje su sjedili članovi klupske delegacije i igrači koji nisu bili u protokolu. Prema informacijama ciparskih medija, jedan zaštitar udario je mladog ograča Zvezde Stefana Lekovića, što je izazvalo gužvu i prekid igre u trajanju od nekoliko minuta.

‘Razočaran sam onim što se dogodilo. Nisam očekivao takav kraj. Imamo dvoje djece koja su pretučena. Bit će podnesena žalba UEFA-i. Nisam to očekivao od ciparske javnosti, a pogotovo ne od ljudi iz Pafosa’, izjavio je Milojević nakon utakmice.

Nakon što su se tenzije smirile, utakmica je nastavljena i Pafos je obranio prednost, dok su igrači Zvezde na kraju pozdravili svoje navijače i otišli u svlačionicu. No, situacija se nastavila i po završetku dvoboja – Marko Arnautović vratio se na teren i krenuo prema tunelu pokušavajući doznati tko je udario njegovog suigrača Lekovića.