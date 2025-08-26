čudesno

Ciprani u 90. minuti izbacili Zvezdu možda najljepšim golom godine! Pogledajte ovo remek-djelo

26.08.2025 u 23:20

Ciparski Pafos je u skupina Lige prvaka nakon što je izbacio Crvenu zvezdu nakon prave drame

Prvi put u elitu se probio i ciparski Pafos. Nakon što je u Beogradu slavio s 2:1, Pafos je u uzvratu u Limassolu odigrao 1:1 protiv Crvene zvezde izborivši ukupnim rezultatom 3:2 Ligu prvaka.

Nakon borbenog, ali ne pretjerno kvalitetnog prvog dijela, sve najzanimljivije se dogodilo u nastavku.

Gosti su poveli u 60. minuti. Mirko Ivanić je pucao s ruba kaznenog protora, no lopta je pogodila Lucckasena i promijenila smjer, tako da Neofytos Michail nije mogao ništa. U 68. minuti gosti su mogli povećati prednost, glavom je pucao Veljko Milosavljević, ali je Ivan Šunjić očistio s crte kada je golman već bio svladan.

Pafos je mogao izjednačiti u 81. minuti, međutim Matheus je obranio nezgodan udarac Jaje koji je u 62. minuti ušao u igru umjesto Mislava Oršića. Samo dvije minute kasnije sjajnu priliku je imao i Bruno Felipe, ali je pucao pored gostujućeg gola.

U 90. minuti Pafos je izjednačio sjajnim golom Brazilca Jaje. Pepe je ubacio iz slobodnog udarca, Jaja utrčao u prostor i odmah pucao prebacivši gostujućeg vratara. Ovu golčinu pogledajte OVDJE.

U završnici susreta došlo je do "gužve" u tunelu zbog čega je uslijedio kratak prekid nakon čega je engleski sudac Michael Oliver produžio utakamicu za ukupno osam minuta, no više nije bilo golova.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

