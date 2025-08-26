šok za zvezdu

Trener Zvezde nakon ispadanja iz Lige prvaka divljao na novinare

S.Č.

26.08.2025 u 23:53

Vladan Milojević
Vladan Milojević Izvor: Profimedia / Autor: David Damnjanovic / DeFodi Images / Profimedia
Nakon pobjede 2:1 u Beogradu prije tjedan dana, Pafos i Crvena zvezda su na Limassolu odigrali 1:1 što je bilo dovoljno Cipranima da naprave povijesni rezultat.

Crvena zvezda oprostila se od Lige prvaka nakon šokantne eliminacije od ciparskog Pafosa, a trener Vladan Milojević je prema pisanju srpskih novinara ušao u žestoku svađu sa srpskim novinarima.

‘Primili smo gol koji se zabija jednom u sto godina. U dvije utakmice primimo pogodak u 40. sekundi i onda opet u zadnjim minutama. Teško je vratiti se nakon takvih udaraca, nismo to očekivali. To je nogomet. Vidjeli smo i onu drugu stranu nogometa koju možda nismo željeli. Analizirat ćemo, sada nas čeka Europa liga. Igračima ne mogu ništa zamjeriti, dali su maksimum. Da smo imali sve zdrave i spremne, možda bi bilo drugačije, ali nije… Takav je nogomet’, rekao je Milojević.

Trener crveno-bijelih odbacio je konstatacije da je ispadanje tragedija.

‘Ne slažem se da je ovo neuspjeh. Kod nas je sve odmah život ili smrt, a ne mora biti tako. Ne treba nabijati pritisak da ćemo igrati polufinale ili finale, jer onda svako ispadanje ispadne tragedija. Naš je cilj napraviti dobre rezultate u Europa ligi. Nogomet se igra i dalje’, poručio je.

Na novinarske opaske kako je Zvezda potrošila ogroman novac na pojačanja, Milojević je odgovorio oštro:

‘Sve gledate kroz novac, a ne kroz igru. Rade Krunić je večeras igrao s tri injekcije, to je pitanje njegove karijere. Vi težite za ekskluzivama i klikovima. Ulagale su i druge momčadi, pa što? Samo ovdje vidim da se sve vrti oko novca. Ne mislim da je ovo katastrofa.’

