Zrinka Ljutić nezadovoljna izvedbom: To nije moje pravo skijanje

Prva vožnja bila je slaba. Ljutić je nakon vožnje kroz cilj prošla kao u tom trenutnu najsporija s čak dvije sekunde i 13 stotinki zaostatka. U međuvremenu je 'skliznula' do desete pozicije.

Ipak, u drugoj vožnji pokazala je bolje izdanje. Tada je krenula sigurnije i odlučnije, prestigavši Saru Hector za 53 stotinke. To joj je bilo dovoljno da osigura 8. mjesto. Skijašica je nakon izvedbe poručila:



'Osmo mjesto za mene danas u Semmeringu. Naravno, nije bilo idealno, ni u prvoj vožnji, to nije bilo moje pravo skijanje. U drugoj je bila bolja, imala sam neke bolje segmente, bolje sam se osjećala i uspjela sam preuzeti vodstvo. I na kraju osmo mjesto. Idemo dalje.'

Zatim je najavila utrku u Kranjskoj Gori: 'Tako je, idemo dalje na trening, imam dosta posla sa slalomom, tako da je na tome glavni fokus i sljedeća utrka je već za tjedan dana.'