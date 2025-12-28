osma u semmeringu

Zrinka Ljutić nezadovoljna izvedbom: To nije moje pravo skijanje

M.Š

28.12.2025 u 20:45

Zrinka Ljutić
Zrinka Ljutić Izvor: EPA / Autor: ANNA SZILAGYI/EPA
Zrinka Ljutić zaključila je svoj nastup na slalomu u Semmeringu osvojivši osmo mjesto.

Prva vožnja bila je slaba. Ljutić je nakon vožnje kroz cilj prošla kao u tom trenutnu najsporija s čak dvije sekunde i 13 stotinki zaostatka. U međuvremenu je 'skliznula' do desete pozicije.

Ipak, u drugoj vožnji pokazala je bolje izdanje. Tada je krenula sigurnije i odlučnije, prestigavši Saru Hector za 53 stotinke. To joj je bilo dovoljno da osigura 8. mjesto. Skijašica je nakon izvedbe poručila:

'Osmo mjesto za mene danas u Semmeringu. Naravno, nije bilo idealno, ni u prvoj vožnji, to nije bilo moje pravo skijanje. U drugoj je bila bolja, imala sam neke bolje segmente, bolje sam se osjećala i uspjela sam preuzeti vodstvo. I na kraju osmo mjesto. Idemo dalje.'

Zatim je najavila utrku u Kranjskoj Gori: 'Tako je, idemo dalje na trening, imam dosta posla sa slalomom, tako da je na tome glavni fokus i sljedeća utrka je već za tjedan dana.'

