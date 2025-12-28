DRASTIČAN REZ

Napravljena crna lista u Realu; evo koju šestoricu je otpisao Xabi Alonso

A.H.

28.12.2025 u 20:06

Xabi Alonso
Xabi Alonso Izvor: EPA / Autor: KIKO HUESCA
Xabi Alonso sprema ozbiljan rez u kadru Real Madrida u 2026. godini.

Prema pisanju Don Balóna, trener ‘kraljevskog kluba’ planira već ove zime, ili najkasnije tijekom sljedećeg ljeta, rastanak sa šestoricom igrača iz aktualne momčadi. Riječ je o nogometašima koje Alonso, prema tom izvoru, više ne vidi u svojim planovima.

Na popisu onih koji bi trebali napustiti Santiago Bernabeu nalaze se David Alaba, Brahim Diaz, Antonio Rudiger, Fran Garcia, Benjamin Mendy i Andrij Lunin.

Osim njih, neizvjesna je i budućnost Danija Carvajala, kojem ugovor istječe na ljeto, dok se još uvijek ne zna kakva sudbina čeka Viniciusa Juniora.

Pregovori o novom ugovoru s brazilskim krilnim napadačem zasad nisu zaključeni, pa se u Madridu, prema istim navodima, ne isključuje ni mogućnost njegove prodaje.

