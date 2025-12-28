Napravljena crna lista u Realu; evo koju šestoricu je otpisao Xabi Alonso

Prema pisanju Don Balóna, trener ‘kraljevskog kluba’ planira već ove zime, ili najkasnije tijekom sljedećeg ljeta, rastanak sa šestoricom igrača iz aktualne momčadi. Riječ je o nogometašima koje Alonso , prema tom izvoru, više ne vidi u svojim planovima.

Na popisu onih koji bi trebali napustiti Santiago Bernabeu nalaze se David Alaba, Brahim Diaz, Antonio Rudiger, Fran Garcia, Benjamin Mendy i Andrij Lunin.

Osim njih, neizvjesna je i budućnost Danija Carvajala, kojem ugovor istječe na ljeto, dok se još uvijek ne zna kakva sudbina čeka Viniciusa Juniora.



Pregovori o novom ugovoru s brazilskim krilnim napadačem zasad nisu zaključeni, pa se u Madridu, prema istim navodima, ne isključuje ni mogućnost njegove prodaje.