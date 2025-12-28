Hrvatski veznjak odigrao je fenomenalnu utakmicu; pogledajte njegov učinak

Nakon 1. poluvremena bez puno zanimljivosti, nakon samo tri minute nastavka Bologna je povela preko Giovannija Fabiana . Sassuolo je, pak, uzvratio preko Tarika Muharemovića u 63. minuti.

Cijelu utakmicu za domaću momčad odigrao je Nikola Moro - i to kako. Hrvatski veznjak kontrolirao je sredinu terena, a prema aplikaciji Sofascore bio je drugi najbolji Bolognin pojedinac s ocjenom 7.7. Bolji je bio samo golman Federico Ravaglia.

Moro je tako skupio 61 točno dodavanje, od čega je čak osam bilo dugih, a dva ključna. Uz to je dodao dva precizna ubačaja, isto toliko presijecanja, tri čiščenja i isto toliko osvojenih duela.

Mori je ovo bila 17. utakmica za Bolognu ove sezone, odnosno 13. u Serie A. Za sada je zabio jedan gol.