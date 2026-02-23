Evo tko bi trebao naslijediti Sopića: Ekskluziva otkrivena u Totalnom nogometu

Sponzor rubrike
Željko Sopić je dobio otkaz u Osijeku, a u emisiji Totalni nogomet na MAXSportu otkriveno je tko bi ga trebao naslijediti.
'Tomislav Radotić će vjerojatno biti privremeni trener. Njega su dosta dugo zazivali navijači. Sad ćemo vidjeti... Prvi kandidat za trenera Osijeka je Tomislav Stipić, karizmatičan trener. Bio bi to veliki povratak Stipića u hrvatski nogomet', otkrili su u emisiji.
Stipić je od listopada 2019. godine do lipnja 2021. vodio Slaven Belupo. Bio je trener i Grasshoppersa, Aude, Rige, sofijskog CSKA, a posljednji posao imao je prije 8 mjeseci u marokanskom MAS-u.
Proteklih dana je prvi favorit za povratak u Osijek bio Zoran Zekić, ali čini se da su se u klubu odlučili za Stipića...