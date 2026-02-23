Evo tko bi trebao naslijediti Sopića: Ekskluziva otkrivena u Totalnom nogometu

' Tomislav Radotić će vjerojatno biti privremeni trener. Njega su dosta dugo zazivali navijači. Sad ćemo vidjeti... Prvi kandidat za trenera Osijeka je Tomislav Stipić , karizmatičan trener. Bio bi to veliki povratak Stipića u hrvatski nogomet', otkrili su u emisiji.

Stipić je od listopada 2019. godine do lipnja 2021. vodio Slaven Belupo. Bio je trener i Grasshoppersa, Aude, Rige, sofijskog CSKA, a posljednji posao imao je prije 8 mjeseci u marokanskom MAS-u.

Proteklih dana je prvi favorit za povratak u Osijek bio Zoran Zekić, ali čini se da su se u klubu odlučili za Stipića...