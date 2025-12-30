i to se dogodilo!

Zagreb je PSG-u 'preoteo' igrača; u redove hrvatskog prvaka stiže prvi Egipćanin

I.Ž.

30.12.2025 u 12:22

Abdou Abdelrahman PSG
Abdou Abdelrahman PSG Izvor: Profimedia / Autor: DeFodi Images / Shutterstock Editorial / Profimedia
Bionic
Reading

Rukometni klub Zagreb u drugi će dio sezone ući osnažen za novog lijevog vanjskog igrača. Riječ je o egipatskom reprezentativcu Abdelrahman Abdou koji dolazi iz redova PSG-a

Abdou Abdelrahman (30) pokriva poziciju lijevog vanjskog, a karijeru je započeo u klubu iz rodnog Kaira '6. listopada' u kojemu je proveo formativne godine od 2008. do 2016.

vezane vijesti

Nakon toga prelazi u redove najtrofejnijeg egipatskog i afričkog kluba Al Ahlyija s kojim osvaja brojne trofeje.

Uz tri osvojena egipatska prvenstva i četiri nacionalna Kupa, Abdelrahman Abdou osvojio je s Al Ahlyijem i dvije afričke Lige prvaka te dva kontinentalna Superkupa.

Za vrijeme kratkotrajnih posudbi osvojio je Kup katarskog princa s tamošnjim Al Arabijem, kao i jedan Zaljevski kup s Mudharom.

Najveći uspjeh s reprezentacijom postigao je 2022. godine kada je Egipat na Mediteranskim igrama u Oranu osvojio srebrnu medalju.

Uz to može se podičiti i dvjema zlatnim medaljama na Prvenstvu Afrike.

Peto mjesto s izabranom je vrstom Egipta osvajao na Svjetskom prvenstvu 2025., kao i na Olimpijskim igrama 2024. godine.

Damir Bičanić, sportski direktor RK Zagreb:

'Odlučili smo pojačati naše redove s egipatskim reprezentativcem Abdou Abdelrahmanom. Riječ je o lijevom beku koji je osvojio brojne trofeje s Al Ahlyijem. Mi smo pokazali interes za njega i prošle sezone, ali je on tada potpisao za PSG. Ipak, u ovom trenutku uspjeli smo se dogovoriti s igračem i s njegovim klubom te smo ga doveli u naše redove na period od godine i šest mjeseci. On je iznimno kvalitetan lijevi bek u oba smjera. Sjajan je napadač, a podjednako je dobar i u fazi obrane. Ima i iskustvo igranja za egipatsku reprezentaciju i sigurno je da će biti veliko pojačanje za nas.'

Rukometni klub Zagreb i Abdelrahman Abdou potpisali su ugovor do ljeta 2027. godine.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
BOBAN NE ODUSTAJE

BOBAN NE ODUSTAJE

Otkriveno što se događa s dolaskom napadača u Dinamo; jedan klub je već odustao od njega
ovo nije zaslužio

ovo nije zaslužio

Trener Girone još jednom ponizio Dominika Livakovića; to mu stvarno nije trebalo
PRIJELAZNI ROK

PRIJELAZNI ROK

Sopiću u Osijek stižu dva velika pojačanja

najpopularnije

Još vijesti