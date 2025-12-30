Zagreb je PSG-u 'preoteo' igrača; u redove hrvatskog prvaka stiže prvi Egipćanin

Abdou Abdelrahman (30) pokriva poziciju lijevog vanjskog, a karijeru je započeo u klubu iz rodnog Kaira '6. listopada' u kojemu je proveo formativne godine od 2008. do 2016.

Nakon toga prelazi u redove najtrofejnijeg egipatskog i afričkog kluba Al Ahlyija s kojim osvaja brojne trofeje.

Uz tri osvojena egipatska prvenstva i četiri nacionalna Kupa, Abdelrahman Abdou osvojio je s Al Ahlyijem i dvije afričke Lige prvaka te dva kontinentalna Superkupa.

Za vrijeme kratkotrajnih posudbi osvojio je Kup katarskog princa s tamošnjim Al Arabijem, kao i jedan Zaljevski kup s Mudharom.

Najveći uspjeh s reprezentacijom postigao je 2022. godine kada je Egipat na Mediteranskim igrama u Oranu osvojio srebrnu medalju.

Uz to može se podičiti i dvjema zlatnim medaljama na Prvenstvu Afrike.

Peto mjesto s izabranom je vrstom Egipta osvajao na Svjetskom prvenstvu 2025., kao i na Olimpijskim igrama 2024. godine.

Damir Bičanić, sportski direktor RK Zagreb:

'Odlučili smo pojačati naše redove s egipatskim reprezentativcem Abdou Abdelrahmanom. Riječ je o lijevom beku koji je osvojio brojne trofeje s Al Ahlyijem. Mi smo pokazali interes za njega i prošle sezone, ali je on tada potpisao za PSG. Ipak, u ovom trenutku uspjeli smo se dogovoriti s igračem i s njegovim klubom te smo ga doveli u naše redove na period od godine i šest mjeseci. On je iznimno kvalitetan lijevi bek u oba smjera. Sjajan je napadač, a podjednako je dobar i u fazi obrane. Ima i iskustvo igranja za egipatsku reprezentaciju i sigurno je da će biti veliko pojačanje za nas.'

Rukometni klub Zagreb i Abdelrahman Abdou potpisali su ugovor do ljeta 2027. godine.