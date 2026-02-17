liga prvaka

Niko Kovač na korak do nokaut faze Lige prvaka

S.Č./Hina

17.02.2026 u 23:23

Niko Kovač Borussia Dortmund
Niko Kovač Borussia Dortmund Izvor: EPA / Autor: Christopher Neundorf
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Borussia je na korak od osmine finala Lige prvaka.

Borussia je na domaćem terenu u Dortmundu zasluženo pobijedila Atalantu s 2:0, a već u trećoj minuti dvoboj je savršeno počeo za igrače koje vodi hrvatski strateg Niko Kovač. Ryerson je odlično ubacio, a Guirassy je poletio zrakom i glavom pogodio za 1:0.

Premda se Atalanta potom osovila na noge i dobro parirala njemačkom sastavu, domaćin je do 2-0 stigao u 42. minuti. Guirassy je bio asistent, a Beier strijelac za 2:0. U nastavku susreta se igralo ravnopravno, s tim da se Borussia (D) očito zadovoljila s dva gola plusa, dok su gosti iz Bergama bili prilično nemoćni u gradnji napadačkih akcija.

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić odigrao je cijelu utakmicu za Atalantu.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nevjerojatna priča

nevjerojatna priča

Ispisana povijest Olimpijskih igara: Ovo vjerojatno više nikada nećemo vidjeti
skandal u lisabonu

skandal u lisabonu

Otkriveno što je igrač Benfice rekao Viniciusu - nakon toga nastao je kaos
skandal

skandal

Bijesni kapetan Reala odmah progovorio o skandalu u Lisabonu - njegova izjava odjekuje

najpopularnije

Još vijesti