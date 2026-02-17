Niko Kovač na korak do nokaut faze Lige prvaka

Borussia je na domaćem terenu u Dortmundu zasluženo pobijedila Atalantu s 2:0, a već u trećoj minuti dvoboj je savršeno počeo za igrače koje vodi hrvatski strateg Niko Kovač. Ryerson je odlično ubacio, a Guirassy je poletio zrakom i glavom pogodio za 1:0.

Premda se Atalanta potom osovila na noge i dobro parirala njemačkom sastavu, domaćin je do 2-0 stigao u 42. minuti. Guirassy je bio asistent, a Beier strijelac za 2:0. U nastavku susreta se igralo ravnopravno, s tim da se Borussia (D) očito zadovoljila s dva gola plusa, dok su gosti iz Bergama bili prilično nemoćni u gradnji napadačkih akcija.

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić odigrao je cijelu utakmicu za Atalantu.