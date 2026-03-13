Zadar na domaćem terenu neočekivano poražen od Krke

Momčad Danijela Jusupa je bila inferiorna većim dijelom utakmice, već je u 12. minuti bila u dvoznamenkastom minusu (18-28), a Krka je na poluvremenu imala prednost od 12 poena (30-42). Nakon 22 minute taj je zaostatak narastao na 18 koševa (30-48). No, Zadar se vratio serijom 13-0 i došao na samo pet poena od izjednačenja.

Zadrani su prvi put izjednačili u 33. minuti (52-52), a potom i poveli tricom Vladimira Mihailovića (55-52). U napetoj završnici, pri rezultatu 63-63, Zadar je imao 16 sekundi za posljednji napad, ali nisu uspjeli doći do čiste pozicije za koš već je Krševan Klarica pokušao donijeti pobjedu dalekometnom tricom, ali je promašio.

U dodatnih pet minuta domaća momčad je postigla samo tri koša, sva tri iz slobodnih bacanja pa su gosti s devet poena u produžetku došli do pobjede.

Lovro Mazalin je s 19 koševa i 10 skokova bio najbolji igrač Zadra. Mihailović je ubacio 18 poena, ali je na polovici produžetka morao na klupu zbog pete osobne pogreške.

Niko Bačvić je sa 17 koševa, devet skokova i šest asistencija bio najbolji igrač Krke. Sukhmail Mathon je ubacio 12 poena.

Zadru je ovo treći put ove sezone da u ABA ligi gubi utakmicu u produžetku. Momčad Danijela Jusupa se i dalje bori za jedno od prva dva mjesta u "donjem domu", koja donose nastup u "play-inu" i mogućnost plasmana u četvrtfinale doigravanja. Zadrani imaju učinak 7-12, isto kao i Krka, dok još tri momčadi imaju 7-11, a to su FMP, Borac i Mega. Vodeći Spartak ima 9-9, a na začelju je Split s 4-14.