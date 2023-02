[VIDEO/FOTO] Osijek i Slaven Belupo odigrali utakmicu s nepopularnim rezultatom, golmani zaključali vrata

Nogometaši Osijeka i Slaven Belupa odigrali su 0:0 u dvoboju 21. kola SuperSport HNL-a te su oba sastava ostala na svojim dosadašnjim pozicijama, Osijek je treći, a Slaven Belupo na četvrtom mjestu

Slaven Belupo se više orijentirao na čuvanje svojih vrata, no bilo je vidljivo da gosti iz Koprivnice mogu biti opasni čim se ohrabre za poneki suvisliji napad.

Dobrom reakcijom je, pak, uzvratio osječki golman Malenica koji je deset minuta kasnije spriječio vodstvo gostiju kada je obranio dva pokušaja Hoxhe.

Bile su to dvije najbolje šanse na cijeloj utakmici, a do kraja su oba sastava, prilično sramežljivo, tražila preostala dva boda. Nitko nije došao do njih te je završilo bez golova. U samom finišu Osijek je žešće pritisnuo, ali u jedinoj pravoj prilici, u nadoknadi, Živković je pucao visoko preko vrata.