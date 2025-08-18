Ovo što je Alcaraz napravio Sinneru se ne pamti! Prvi igrač svijeta se na kraju predao

U šokantnom finalu, Alcaraz je svladao prvog tenisača Jannika Sinnera. Teniski svijet je očekivao novi epski obračun dva najbolja tenisača svijeta, ali to se nije dogoidlo.

Alcaraz je silovito ušao u meč i nakon samo 20 minuta poveo 5:0. Sinner je nakon toga odlučio da više ne može nastaviti meč te je predao. Za sada nije poznato koji je točno razlog predaje.

Bilo kako bilo, Alcarazu je ovo osma Masters 1000 titula i prva u Cinncinatiju. Španjolcu ovo može poslužiti i kao sjajna najava za nadolazeći US Open za koji je glavni favorit. Sinner ostaje na četiri Masters 1000 titule te se samo može nadati da se ne radi o ozbiljnijoj ozljedi.