'Reprezentacija je svetinja i podržavam Dalića. Čudim se Sučiću'

Dalić na ovo okupljanje nije pozvao Luku Sučića s kojim je ušao u osobni sukob. On je započeo još u lipnju kad je Sučić zamolio izbornika da napusti kamp reprezentacije zbog sestrinog vjenčanja.

Dalić mu je navodno rekao da mu on to me može zabraniti, ali da dobro razmisli koji su mu prioriteti. Sučić nije bio na utakmici protiv Češke, a Dalić ga je nakon toga prekrižio i neće ga pozvati za ovaj kvalifikacijski ciklus. Možda i duže.

Mišljenja su podijeljena. Jedni smatraju da je Dalić u pravu i da reprezentacija treba biti iznad svega, dok drugi tvrde da je obitelj najvažnija i da je izbornik morao biti popustljiviji.

Odluku Zlatka Dalića da suspendira Luku Sučića komentirao je Ivica Grnja, jedno od najvećih imena osječkog nogometa, bivši igrač koji je dijelio teren s Eusebijom, pomoćnik Dražanu Jerkoviću na prvoj utakmici Vatrenih protiv SAD-a 1990. godine te dugogodišnji trener mlađih hrvatskih selekcija.

'Za mene je reprezentacija svetinja i potpuno podržavam izbornika Dalića', poručio je Grnja za SN.

Naglasio je kako igranje za reprezentaciju traži odricanje i potpunu posvećenost:

'Hrvatski nogomet donosi slavu državi. Tko se odluči biti profesionalac, mora biti spreman na sve žrtve koje to nosi, pa makar se radilo i o rođenoj sestri. Ne mogu odobriti Sučićev potez, jer dobro znam što sam i sam propustio zbog nogometa. Kad god je bilo moguće, privatne obveze rješavao sam izvan termina utakmica. Datumi reprezentativnih okupljanja dobro su poznati i čudi me da nije uskladio privatni život s obvezama prema reprezentaciji', zaključio je Grnja.