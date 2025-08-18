Problemi za Oršića uoči gostovanja kod Crvene zvezde: Najveća zvijezda propušta utakmicu

Za Pafos će vjerojatno od prve minute nastupiti i dva bivša igrača Dinama Mislav Oršić i Ivan Šunjić . Trener gostiju Juan Carlos Carcedo svjestan je snage protivnika, ali ističe kako njegova momčad dolazi u Beograd s jasnim ambicijama.

'Očekuje nas ogroman izazov. Crvena zvezda je klub s velikom tradicijom i europskim iskustvom, ali i mi želimo ispisati novu stranicu povijesti našeg kluba', poručio je Carcedo.

Veliki udarac za Ciprane je izostanak iskusnog stopera Davida Luiza, bivše zvijezde Premier lige, koji neće konkurirati za ovaj dvoboj.

'David Luiz nije prijavljen za ovu fazu natjecanja. Radi se o igraču bogate karijere i velike važnosti, ali trenutno nije potpuno spreman i ne može nam pomoći. To je za nas veliki hendikep, no moramo pronaći rješenje', rekao je španjolski stručnjak.

Unatoč tome, Casado vjeruje u svoju ekipu i naglašava da je ključ odigrati kvalitetno već u Beogradu: 'Pokušat ćemo pokazati igru koju gradimo posljednjih sezona. Znamo da nije uvijek dovoljno igrati dobro – važno je kako se predstaviš u natjecateljskom ritmu. Naravno da idemo po pobjedu ili barem povoljan rezultat za uzvrat na Cipru.'

Dodao je i kako je cijeli projekt Pafosa usmjeren prema povijesnom uspjehu – plasmanu u Ligu prvaka. 'Tri godine radimo zajedno na istom cilju i ovo nam je zajednički san. Znamo koliko će biti teško, ali vjerujemo u svoje šanse – imamo kvalitetu, ambiciju i snagu.'

Na pitanje što je najveća snaga njegove momčadi, Carcedo je zaključio: 'Naš stil igre. To je naše glavno oružje – način na koji igramo i forma koju smo pokazali u posljednje vrijeme. Ako to prenesemo na teren, vjerujem da možemo doći do pobjede.'