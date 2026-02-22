zanimljiv detalj

Pogledajte dribling Livakovića koji je nasmijao i igrača Varaždina

M.Š

22.02.2026 u 16:58

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: MAXSport
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Dinamo je u 23. kolu SHNL-a svladao Varaždin s visokih 4-0 zacementiravši vrh ljestvice SHNL-a.

Iako je prvi dio protekao bez golova, u nastavku se dogodila potpuna rapsodija Dinamovih igrača. Dva gola zabio je Miha Zajc, a potom su zabili Monsef Bakrar i Marko Soldo.

Bio je to pravi nalet Plavih koji se kući vraćaju s punim plijenom. Ipak, u sjeni napadačkih zbivanja ostao je i jako dobar Dominik Livaković. Osim što je upisao dvije fenomenalne obrane unutar šesnaesterca, pažnju je izmamio lijepim driblingom.

U prazno je poslao Ivana Mamuta koji je, kako kaže komentator MAXSporta Andrija Cmrečnjak, sve to ispratio s osmijehom na licu.

Varaždin - Dinamo (lažnjak Livakovića) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
poput ronaldinha

poput ronaldinha

Ne pamtimo da smo u SHNL-u vidjeli ovakvu majstoriju: Pogledajte čudesan dribling dinamovca
nevjerojatan nalet

nevjerojatan nalet

Kakav nalet Dinama; pogledajte golove kojima su Modri pregazili Varaždin
legenda rukometa

legenda rukometa

Slavku Goluži pozlilo tijekom utakmice: Prevezen u bolnicu, poznato je stanje

najpopularnije

Još vijesti