Pogledajte dribling Livakovića koji je nasmijao i igrača Varaždina

Iako je prvi dio protekao bez golova, u nastavku se dogodila potpuna rapsodija Dinamovih igrača. Dva gola zabio je Miha Zajc, a potom su zabili Monsef Bakrar i Marko Soldo.

Bio je to pravi nalet Plavih koji se kući vraćaju s punim plijenom. Ipak, u sjeni napadačkih zbivanja ostao je i jako dobar Dominik Livaković. Osim što je upisao dvije fenomenalne obrane unutar šesnaesterca, pažnju je izmamio lijepim driblingom.

U prazno je poslao Ivana Mamuta koji je, kako kaže komentator MAXSporta Andrija Cmrečnjak, sve to ispratio s osmijehom na licu.