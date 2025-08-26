Ludnica na Cipru! Oršić i Ciprani čudesnim golom u 90. minuti izbacili Zvezdu i ušli u Ligu prvaka

Nakon pobjede 2:1 u Beogradu prije tjedan dana, Pafos i Crvena zvezda su na Limassolu odigrali 1:1 što je bilo dovoljno Cipranima da naprave povijesni rezultat.

Zvezda je u uzvratu povela golom Ivanića u 60. minuti, a domaćinu je prolaz donio Jaja sjajnim golom u 90. minuti. Golčinu pogledajte na OVOM linku.

Pafosu je ovo povijesni prvi nastup u elitnom natjecanju, nakon što su prošle sezone po prvi put postali prvaci Cipra. Mislav Oršić je za Pafos igrao do 62. minute, a zamijenio ga je junak Jaja.

Nakon borbenog, ali ne pretjerno kvalitetnog prvog dijela, sve najzanimljivije se dogodilo u nastavku.

Gosti su poveli u 60. minuti. Mirko Ivanić je pucao s ruba kaznenog protora, no lopta je pogodila Lucckasena i promijenila smjer, tako da Neofytos Michail nije mogao ništa. U 68. minuti gosti su mogli povećati prednost, glavom je pucao Veljko Milosavljević, ali je Ivan Šunjić očistio s crte kada je golman već bio svladan.

Pafos je mogao izjednačiti u 81. minuti, međutim Matheus je obranio nezgodan udarac Jaje koji je u 62. minuti ušao u igru umjesto Mislava Oršića. Samo dvije minute kasnije sjajnu priliku je imao i Bruno Felipe, ali je pucao pored gostujućeg gola.

U 89. minuti Pafos je izjednačio sjajnim golom Brazilca Jaje. Pepe je ubacio iz slobodnog udarca, Jaja utrčao u prostor i odmah pucao prebacivši gostujućeg vratara. U završnici susreta došlo je do "gužve" u tunelu zbog čega je uslijedio kratak prekid nakon čega je engleski sudac Michael Oliver produžio utakamicu za ukupno osam minuta, no više nije bilo golova.

Norveški Bodo/Glimt sve je obavio u prvom susretu porazivši Sturm sa 5-0. Uzvrat u Grazu dobio je domaćin s nedovoljnih 2-1.

Gosti su poveli u 15. minuti golom Mathiasa Jorgensena, izjednačio je Seedy Jatta u 30. minuti, a pobjedu Sturmu donio je Tim Oermann u 73. minuti.

Posljednja četiri putnika u Ligu prvaka saznat ćemo u srijedu kada se sastaju Karabag - Ferencvaros (3-1), FC Kopenhagen - Basel (1-1), Benfica - Fenerbahče (0-0), te Club Brugges - Rangers (3-1).