kakav rasplet

Ludnica na Cipru! Oršić i Ciprani čudesnim golom u 90. minuti izbacili Zvezdu i ušli u Ligu prvaka

S.Č.

26.08.2025 u 22:58

Oršić
Oršić Izvor: Profimedia / Autor: Predrag Milosavljevic / Xinhua News / Profimedia
Bionic
Reading

Ciparski Pafos je sudionik Lige prvaka.

Nakon pobjede 2:1 u Beogradu prije tjedan dana, Pafos i Crvena zvezda su na Limassolu odigrali 1:1 što je bilo dovoljno Cipranima da naprave povijesni rezultat.

vezane vijesti

Zvezda je u uzvratu povela golom Ivanića u 60. minuti, a domaćinu je prolaz donio Jaja sjajnim golom u 90. minuti. Golčinu pogledajte na OVOM linku.

Pafosu je ovo povijesni prvi nastup u elitnom natjecanju, nakon što su prošle sezone po prvi put postali prvaci Cipra. Mislav Oršić je za Pafos igrao do 62. minute, a zamijenio ga je junak Jaja.

Nakon borbenog, ali ne pretjerno kvalitetnog prvog dijela, sve najzanimljivije se dogodilo u nastavku.

Gosti su poveli u 60. minuti. Mirko Ivanić je pucao s ruba kaznenog protora, no lopta je pogodila Lucckasena i promijenila smjer, tako da Neofytos Michail nije mogao ništa. U 68. minuti gosti su mogli povećati prednost, glavom je pucao Veljko Milosavljević, ali je Ivan Šunjić očistio s crte kada je golman već bio svladan.

Pafos je mogao izjednačiti u 81. minuti, međutim Matheus je obranio nezgodan udarac Jaje koji je u 62. minuti ušao u igru umjesto Mislava Oršića. Samo dvije minute kasnije sjajnu priliku je imao i Bruno Felipe, ali je pucao pored gostujućeg gola.

U 89. minuti Pafos je izjednačio sjajnim golom Brazilca Jaje. Pepe je ubacio iz slobodnog udarca, Jaja utrčao u prostor i odmah pucao prebacivši gostujućeg vratara. U završnici susreta došlo je do "gužve" u tunelu zbog čega je uslijedio kratak prekid nakon čega je engleski sudac Michael Oliver produžio utakamicu za ukupno osam minuta, no više nije bilo golova.

Norveški Bodo/Glimt sve je obavio u prvom susretu porazivši Sturm sa 5-0. Uzvrat u Grazu dobio je domaćin s nedovoljnih 2-1.

Gosti su poveli u 15. minuti golom Mathiasa Jorgensena, izjednačio je Seedy Jatta u 30. minuti, a pobjedu Sturmu donio je Tim Oermann u 73. minuti.

Posljednja četiri putnika u Ligu prvaka saznat ćemo u srijedu kada se sastaju Karabag - Ferencvaros (3-1), FC Kopenhagen - Basel (1-1), Benfica - Fenerbahče (0-0), te Club Brugges - Rangers (3-1).

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
kakav rasplet

kakav rasplet

Ludnica na Cipru! Oršić i Ciprani čudesnim golom u 90. minuti izbacili Zvezdu i ušli u Ligu prvaka
ciprani u lp

ciprani u lp

Pogledajte kaos i gužvu na kraju drame Zvezde i Pafosa
šok za zvezdu

šok za zvezdu

Trener Zvezde nakon ispadanja iz Lige prvaka divljao na novinare

najpopularnije

Još vijesti