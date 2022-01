Tijesan poraz Cibone kod Mege; Vukovima presudila dekoncentracija u zadnje dvije minute

Košarkaši Cibone poraženi su u 15. kolu AdmiralBet ABA lige od ekipe Mega Mozzart rezultatom 93:89 ​​​​​​​ (30:22, 15:22, 19:19, 29:23). Unatoč ozlijedama i gustom rasporedu odigrala je Cibona solidnu utakmicu.

Ključ su bila ponovno slobodna bacanja te nedostatak skoka u ključnim trenucima utakmice uzrokovan isključenjem Danka Brankovića te odličnog Tonija Nakića.

Cibona je 2:48 minuta prije kraja tricom Matea Drežnjaka povela sa 83:77, ali je Mega odgovorila sa dvije trice i došla do izjednačenja na 1:50 minuta do kraja.

Na 20 sekundi do kraja Jose Vildoza je pogodio tricu nade i doveo Cibonu na samo koš zaostatka (87-88). Na 10 sekundi prije kraja Cerovina je promašio drugo od dva slobodna bacanja pri vodstvu Mege 91-89, ali je u skoku loptu osvojio Matej Rudan i nakon prekršaja s oba pogođena bacanja donio pobjedu domaćoj momčadi.

Statistički se istaknuo Jose Vildoza (9as, 3sk) sa 21 poenom, pridružio mu se sjajni Toni Nakić (3sk, 3as) sa 16, dok su Mateo Drežnjak (4sk, 1as, 3ukr) i Amar Gegić (4sk, 3as, 3ukr) postigli po 13 ubačaja.

Kod pobjednika je sa 21 košem najbolji strijelac bio potencijalni hrvatski reprezentativac Karlo Matković. Boriša Simanić je ubacio 16 poena, a Dayshon Smith 15.

'Što reći nakon ovakve utakmice. Ne znam što da kažem osim da čestitam svojim momcima na angažmanu. Veći dio utakmice smo igrali dobro, osim samog početka, i zadnje dvije minute u kojima je došlo do neke dekoncentracije te je to dovelo do poraza. Hvala Megi na gostoprimstvu i čestitam im na pobjedi', rekao je nakon utakmice Cibonin trener Bariša Krasić, koji je (privremeno) zamijenio smijenenog Vladimira Jovanovića.

'Čestitam svojoj ekipi što su odigrali cijelu utakmcii na razini bez nekih oscilacija. Borili smo se cijelu utakmicu i zaslužili pobjediti, također čestitam i Ciboni na fer i korektnoj igri. Mi znamo imati neke sive zone u kojima padamo, ali danas ih nije bilo previše. Utakmica je bila dosta atraktivna i brza, sa puno asistencija i otvorenih šuteva. Radila nam je Cibona dosta problema s rotacijama, ali smo uspjeli to sve izdržati i došli od pobjede', izjavio je nakon utakmice Megin strateg, imenjak smijenjenog Ciboninog trenera, Vladimir Vlada Jovanović.