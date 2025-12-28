Test odrađen; Hrvatska slavila na pripremama, ali pravo otkriće je sjajni golman

Izbornik Dagur Sigurdsson odlučio se na potpuno izmijenjen sastav, kako bi glavne snage dobile zaslužen odmor nakon naporne sezone. Dakle, ovo je bila prilika za neke nove mladiće.

Na početku se igralo gol-za-gol. Niti jedna momčad nije se mogla pretjerano odvojiti i stvoriti opipljivu razliku. Kod suparnika je briljirao Filip Kuzmanovski koji je držao svoju momčad u igri. Ipak, ni on nije mogao pomoći kad se Hrvatska uoči predaha odvojila na +4.

Hrvatska je na predah otišla s tri gola prednosti, a jedan od najzaslužnijih za to bio je sjajni golman Dino Slavić koji se istaknuo sa šest obrana.

Golman je nastavio u istom ritmu i u nastavku, no Hrvatska se ipak poljuljala kada je kapetan Filip Glavaš zaradio crveni karton zbog opasnog prekršaja.

Hrvatski rukometaši ipak su odoljeli makedonskim nasrtajima, iako su se suparnici približili na svega gol zaostatka. Još jedna prepreka bio je crveni karton Josipa Šimića uslijed tri isključenja, no i ta je nedaća savladana. Na kraju su hrvatski predstavnici slavili s tri gola prednosti, rezultatom 26-23.

Sjajni Slavić bio je prvo ime susreta s čak 15 obrana. U napadačkom dijelu se istaknuo Leon Ljevar sa šest pogodaka.