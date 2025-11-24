Talijani se ne prestaju diviti Luki Modriću: Pravi vođa, pobjednik koji se žrtvuje za momčad

U jednom od najvećih derbija talijanskog nogometa, 245. izdanju Derby della Madonnina, Milan je u nedjelju navečer kao gost pobijedio Inter 1:0
Gol odluke zabio je Christian Pulisic u 54. minuti, a bila je to 83. pobjeda Milana u gradskim derbijima s Interom koji je ostao na 91 pobjedi, dok je 71 utakmica završila remijem.
Junak utakmice bio je, uz strijelca Pulisica, golman Milana Mike Maignan koji je branio kao u transu, a u 74. minuti je 'skinuo' i jedanaesterac Calhanoglua.
No, talijanski mediji nakon velike pobjede i dalje veličaju Luku Modrića, ne prestaju mu se diviti. Bio mu je to prvi Derbi della Madonnina, no ima on puno većih derbija 'u nogama'. Zato je i protiv Intera u nedjelju navečer odigrao rutinerski.
'Bio je Luka Modrić dobar u stvaranju akcija, ali prije svega, fantastično je pokrivao prazan prostor ispred obrane', analizirali su komentatori La Gazzetta dello Sporta te dodali:
'Modrić je poveo Milan, u svakom je doticaju s loptom bio neugodan za Inter. Kao i uvijek...'
Iako nije bio najbolji pojedinac na terenu, Modrić je odigrao kao pravi vođa.
'Hrvatski maestro vodio je Milan, diktirao ritam igre te odradio ogroman posao i u defenzivi. Po tko zna koji put je pokazao da je pravi vođa i pobjednik koji se žrtvuje za momčad. Njegova kreacija i nogometna inteligencija rade vidljivu razliku na terenu', zaključuju izvjestitelji La Gazzetta dello Sporta.