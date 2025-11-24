maestro luka

Talijani se ne prestaju diviti Luki Modriću: Pravi vođa, pobjednik koji se žrtvuje za momčad

I.Ž.

24.11.2025 u 11:46

Luka Modrić AC Milan
Luka Modrić AC Milan Izvor: EPA / Autor: MATTEO BAZZI
Bionic
Reading

U jednom od najvećih derbija talijanskog nogometa, 245. izdanju Derby della Madonnina, Milan je u nedjelju navečer kao gost pobijedio Inter 1:0

Gol odluke zabio je Christian Pulisic u 54. minuti, a bila je to 83. pobjeda Milana u gradskim derbijima s Interom koji je ostao na 91 pobjedi, dok je 71 utakmica završila remijem.

Junak utakmice bio je, uz strijelca Pulisica, golman Milana Mike Maignan koji je branio kao u transu, a u 74. minuti je 'skinuo' i jedanaesterac Calhanoglua.

vezane vijesti

No, talijanski mediji nakon velike pobjede i dalje veličaju Luku Modrića, ne prestaju mu se diviti. Bio mu je to prvi Derbi della Madonnina, no ima on puno većih derbija 'u nogama'. Zato je i protiv Intera u nedjelju navečer odigrao rutinerski.

'Bio je Luka Modrić dobar u stvaranju akcija, ali prije svega, fantastično je pokrivao prazan prostor ispred obrane', analizirali su komentatori La Gazzetta dello Sporta te dodali:

Modrić i Sučić u derbiju (Sofascore)
Modrić i Sučić u derbiju (Sofascore) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Sofascore

'Modrić je poveo Milan, u svakom je doticaju s loptom bio neugodan za Inter. Kao i uvijek...'

Iako nije bio najbolji pojedinac na terenu, Modrić je odigrao kao pravi vođa.

'Hrvatski maestro vodio je Milan, diktirao ritam igre te odradio ogroman posao i u defenzivi. Po tko zna koji put je pokazao da je pravi vođa i pobjednik koji se žrtvuje za momčad. Njegova kreacija i nogometna inteligencija rade vidljivu razliku na terenu', zaključuju izvjestitelji La Gazzetta dello Sporta.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PRIKLJUČITE SE

PRIKLJUČITE SE

Večeras kreće sportski kviz na MAXSportu; evo što sve trebate znati o njemu
NAKON DERBIJA

NAKON DERBIJA

Mišković kažnjen zbog izjave o sucima: Evo koliko mora platiti HNS-u
SJAJNA UTAKMICA

SJAJNA UTAKMICA

Pljušte pohvale na račun Modrića: 'On vlada Milanom, spasio ga je'

najpopularnije

Još vijesti