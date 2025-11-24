Talijani se ne prestaju diviti Luki Modriću: Pravi vođa, pobjednik koji se žrtvuje za momčad

U jednom od najvećih derbija talijanskog nogometa, 245. izdanju Derby della Madonnina, Milan je u nedjelju navečer kao gost pobijedio Inter 1:0

Gol odluke zabio je Christian Pulisic u 54. minuti, a bila je to 83. pobjeda Milana u gradskim derbijima s Interom koji je ostao na 91 pobjedi, dok je 71 utakmica završila remijem. Junak utakmice bio je, uz strijelca Pulisica, golman Milana Mike Maignan koji je branio kao u transu, a u 74. minuti je 'skinuo' i jedanaesterac Calhanoglua.

No, talijanski mediji nakon velike pobjede i dalje veličaju Luku Modrića, ne prestaju mu se diviti. Bio mu je to prvi Derbi della Madonnina, no ima on puno većih derbija 'u nogama'. Zato je i protiv Intera u nedjelju navečer odigrao rutinerski. 'Bio je Luka Modrić dobar u stvaranju akcija, ali prije svega, fantastično je pokrivao prazan prostor ispred obrane', analizirali su komentatori La Gazzetta dello Sporta te dodali: