Sudac prvi put objasnio incident s Viniciusom i Prestiannijem

Letexier je priznao da se radilo o vrlo osjetljivom i kompliciranom trenutku u kojem sudac nema sve informacije na raspolaganju.

'To je vrlo specifičan trenutak. Situacija u kojoj nemate sve informacije. Morate donijeti odluku, a nemate sve činjenice. U takvim slučajevima najvažnije je prikupiti što više informacija i, prije svega, biti oprezan. To mi je prioritet', rekao je Letexier za RMC Sports.

Sudac je objasnio da ozbiljnost optužbi zahtijeva poseban pristup, ali i da nije mogao automatski kazniti igrača ako sam nije vidio ili čuo sporni trenutak: 'Kada mi igrač kaže da je bio žrtva rasističkih uvreda koje osobno nisam vidio ili čuo, moram uzeti u obzir ono što govori, ali ne mogu donijeti odluku samo na temelju toga. To mi se čini razumnim', objasnio je francuski sudac.

Dodao je da je pokušao cijelu situaciju voditi prema službenom protokolu kako bi svi uključeni razumjeli zašto nije odmah reagirao disciplinskom mjerom.

'To je nešto što morate uključiti u proces. Trebate službeno evidentirati trenutak, svima jasno objasniti situaciju i objasniti različitim stranama da činjenica da incident nisam vidio ni čuo sprječava donošenje disciplinske odluke. Tako sam pokušao upravljati situacijom', rekao je Letexier.

UEFA zadovoljna reakcijom

Letexier tvrdi da je nakon utakmice stekao dojam da su u UEFA-i zadovoljni načinom na koji je vodio cijeli slučaj: 'Da, imam dojam da su UEFA-ini dužnosnici bili zadovoljni načinom na koji sam riješio incident. Također imam osjećaj da je nogometni svijet situaciju doživio prilično pozitivno. Sudac je u ovakvim situacijama neutralna strana i mislim da sam svoje odluke pokušao učiniti što jasnijima', rekao je.

Na kraju je dodao kako bi svi najradije izbjegli ovakve situacije: 'Kad bih mogao izbjeći suočavanje s ovakvim incidentima i kad bismo mogli izbjeći ovakvo ponašanje općenito, svi bismo vrlo rado živjeli bez toga', zaključio je Letexier.