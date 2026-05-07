Navijači pobijedili klub: Liverpool odustao od plana koji je razbjesnio Anfield

Klub je, nakon velikog pritiska s tribina i razgovora s navijačkim odborom, odustao od plana prema kojem su cijene općih ulaznica trebale rasti u svakoj od iduće tri sezone.

Fenway Sports Group (FSG), grupacija koja vodi Liverpool, u ožujku je najavio da će cijene rasti u skladu s inflacijom, najviše do tri posto po sezoni. Ta je odluka odmah izazvala žestoku reakciju navijača, posebno zato što je Liverpool u godini zaključno s 31. svibnja 2025. ostvario rekordne prihode od 703 milijuna funti, dok bi poskupljenje ulaznica klubu donijelo dodatnih 1.2 milijuna funti.

Anfield pokazao žuti karton FSG-u

Navijačke skupine pokrenule su kampanju 'Not a pound in the ground', a na posljednjoj domaćoj utakmici protiv Crystal Palacea Anfield je bio preplavljen žutim kartonima upućenima vlasnicima kluba.

Liverpool je sada potvrdio da će ulaznice sljedeće sezone ipak poskupjeti za tri posto, ali da će u sezoni 2027/28 cijene biti zamrznute. O cijenama za iduće sezone klub će dodatno razgovarati s navijačkim odborom.