Navijači pobijedili klub: Liverpool odustao od plana koji je razbjesnio Anfield

Navijači Liverpoola izborili su važnu pobjedu u borbi protiv rasta cijena ulaznica.
Klub je, nakon velikog pritiska s tribina i razgovora s navijačkim odborom, odustao od plana prema kojem su cijene općih ulaznica trebale rasti u svakoj od iduće tri sezone.
Fenway Sports Group (FSG), grupacija koja vodi Liverpool, u ožujku je najavio da će cijene rasti u skladu s inflacijom, najviše do tri posto po sezoni. Ta je odluka odmah izazvala žestoku reakciju navijača, posebno zato što je Liverpool u godini zaključno s 31. svibnja 2025. ostvario rekordne prihode od 703 milijuna funti, dok bi poskupljenje ulaznica klubu donijelo dodatnih 1.2 milijuna funti.
Anfield pokazao žuti karton FSG-u
Navijačke skupine pokrenule su kampanju 'Not a pound in the ground', a na posljednjoj domaćoj utakmici protiv Crystal Palacea Anfield je bio preplavljen žutim kartonima upućenima vlasnicima kluba.
Liverpool je sada potvrdio da će ulaznice sljedeće sezone ipak poskupjeti za tri posto, ali da će u sezoni 2027/28 cijene biti zamrznute. O cijenama za iduće sezone klub će dodatno razgovarati s navijačkim odborom.
Navijačka udruga Spirit of Shankly pozdravila je promjenu stava.
'Nakon navijačkih prosvjeda protiv zaključanog višegodišnjeg dogovora i razgovora s navijačkim odborom posljednjih dana, klub je predstavio novi prijedlog koji će nam omogućiti da temeljito ispitamo dugoročna rješenja vezana uz dostupnost ulaznica i pristup stadionu', poručili su iz Spirit of Shanklyja.
Dodali su da su od Liverpoola zatražili da zajedno istraže druge načine povećanja prihoda, umjesto daljnjeg dizanja cijena ulaznica: 'Svjesni smo da će dio navijača i dalje biti razočaran poskupljenjem za sljedeću sezonu, ali sezonu nakon toga poskupljenja neće biti. Nastavit ćemo razgovore s klubom i učiniti sve da pronađemo druge načine kako spriječiti buduća poskupljenja', stoji u priopćenju.
Klub traži dugoročno rješenje
Liverpool je najavio i širenje kategorije ulaznica za mlade odrasle osobe, koja će sada uključivati navijače do 24 godine, kao i uvođenje posebnog sektora za mlade na tribini Anfield Road.
Klub tvrdi da će razdoblje zamrznutih cijena iskoristiti za pronalazak komercijalnih rješenja koja bi mogla spriječiti nova poskupljenja i učiniti Anfield dostupnijim budućim generacijama. Ipak, iz Liverpoola su upozorili da bi, bez šireg napretka i alternativnih izvora prihoda, inflacijska poskupljenja ponovno mogla postati opcija od sezone 2028/29.