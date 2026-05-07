Težak poraz najbolje hrvatske tenisačice: Osvojila je samo jedan gem

I.Ž.

07.05.2026 u 13:11

Antonia Ružić
Antonia Ružić Izvor: EPA / Autor: ALI HAIDER / EPA
Antonia Ružić završila je nastup u 2. kolu WTA 1000 turnira u Rimu nakon vrlo teškog poraza od Mire Andrejeve. Mlada Ruskinja, osma nositeljica turnira, bila je uvjerljivo bolja i slavila 6:1, 6:0 za samo sat i šest minuta igre

Hrvatska tenisačica od početka susreta nije uspijevala pronaći ritam kojim bi ozbiljnije zaprijetila suparnici. Već uvodni gemovi jasno su pokazali u kojem će smjeru ići meč, jer Antonia Ružić u prva dva gema nije osvojila nijedan poen, a vrlo brzo postalo je jasno koliko je Mira Andrejeva dominantna na reternu.

Ružić tijekom cijelog dvoboja nije uspjela osvojiti nijedan gem na svoj servis, što dovoljno govori o odnosu snaga na terenu. Jedini gem koji je osvojila dogodio se u prvom setu, kada je smanjila zaostatak na 4:1. Ispostavilo se da je to bio i njezin jedini dobitni gem u cijelom meču.

Prvi set Andrejeva je privela kraju rezultatom 6:1, a u drugom više nije bilo nikakve rezultatske ravnoteže. Ruska tenisačica otišla je do kraja bez izgubljenog gema i sa 6:0 potvrdila prolaz u treće kolo.

Za 23-godišnju Međimurku ovo je bio vrlo neugodan meč protiv suparnice iz samog svjetskog vrha, koja joj nije ostavila gotovo nikakav prostor za povratak ni u jednom dijelu susreta.

Mira Andrejeva tako je izborila plasman u treće kolo turnira u Rimu, gdje će igrati protiv pobjednice dvoboja između Maye Joint i Viktorije Golubić.

Antonia Ružić, s druge strane, ovaj će nastup u Rimu pamtiti po vrlo teškom porazu u kojem je uspjela uzeti samo jedan jedini gem.

