Boban o Luki Modriću u Dinamu: Sanjali smo povratak, ali s njegove strane baš i nije bilo odgovora

Jedno od pitanja za Zvonu Bobana bilo je i ono je li ljetos bilo kontakta između Dinama i Luke Modrića .

'Žalosno je da Real nije omogućio Modriću da završi tamo karijeru, u klubu gdje je obilježio nogomet u epskim okvirima. Rijetko je vidjeti igrača s takvom klasom. Loše je da mu nisu dali da završi tamo karijeru', rekao je Boban, prenosi Germanijak, pa nastavio:

'S druge strane klub i ja smo imali san povratka, kad se već otvorila ta godina... To bi sve strašno puno razveselilo. Bilo je kontakata, nije bilo previše odgovora s druge strane. To bi sve jako puno diglo i u hrvatskom nogometu, ubrzalo bi neke procese. Vidjeli smo tu priliku, ali Luka je odabrao nešto drugo. Kad već nije Dinamo, drago mi je da je Milan', zaključio je Boban.