'Uživam u nogometu jer znam da mi se polako bliži kraj'

'Svojim smo rezultatima zaslužili možda nešto lakšu skupinu, ali znali smo da svaka utakmica nosi nešto svoje, pripremali smo se za svaku, dobro ih odradili i idemo pokušati završiti ove kvalifikacije kao najbolje do sada. Idemo na obje pobjede, tako možda možemo biti i nositelji na Svjetskom prvenstvu, te ćemo se postaviti kao i inače u zadnjih par godina - mi smo Hrvatska, igramo kod kuće i idemo na pobjedu.'

Savjeti mladim igračima.

'Treba biti maksimalno fokusiran, koristiti svaku šansu i minutu te živjeti za reprezentaciju i Hrvatsku. Ja pamtim svoje početke, nisam mogao spavati noćima koliko mi je to značilo, želim da uživaju i daju svoj maksimum kako bi ostvarili što bolje rezultate. Mi stariji tu smo da pomognemo, a tko se najbolje snađe, uspjet će u reprezentaciji.'

Klupska sezona.

'Prvi smo, igram stalno i živim svaki dan za svaki trening, pristupam kao da mi je možda posljednji. Nakon teške ozljede, uživam u nogometu kao nikada do sada. Imam iskustva, bliži se polako kraj, možda to sve utječe na to, a od ozljede sam shvatio da moram raditi još i više. Igram za Hrvatsku, za klub u Ligi prvaka i hvala svima koji su mi pomogli u teškom razdoblju.'

Tajna dugovječnosti.

'Najvažnija je glad za uspjehom i treningom, ne biti zadovoljan jednim trofejem nego odmah ići po drugi. Luka i ja guramo jedan drugoga, vidimo da se može, ali čim se izgubi žar, bolje je prestati. Dok je toga, bit ću i ja tu, pogotovo dok se mogu nositi s mlađima.'

Lov na Šukerov rekord.

'Što bude, bude. Oborimo li rekord, super, ali u službi smo momčadi, čak i kada me izbornik stavi na beka, a ja bih htio biti što bliže golu. Uostalom, asistencija mi je uvijek draža od gola.'

Okršaj na Rujevici.

'Farski Otoci su dobra, čvrsta momčad, znaju kako nauditi suparniku, no mi moramo postaviti svoju igru, ići po pobjedu i proslaviti sa svojim navijačima još jedno veliko natjecanje. Mislim da je Hrvatska fenomen, ne može svaka mala zemlja postizati ovakve uspjehe.'