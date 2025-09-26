Slovenci otkrili što je dovelo do bizarnog odlaska Đalovića: 'Dobio je udarac, a onda...'

'Ovo je slučaj koji zahtijeva dodatne informacije. Posljednjih godina često smo viđali izvješća o sporovima, povišenom glasu ili čak i ozbiljnijim incidentima na treninzima ili pripremama klubova i reprezentacija. Nije ugodno kada se dogodi ono što se dogodilo u srijedu, ali to nije situacija koju ne bismo vidjeli u nogometu.

Trening, emocije, dodatni naboj. Tijekom intenzivne vježbe na mokrom terenu i preoštra reakcija može dovesti do sukoba, kao što se dogodilo u našem slučaju. Nakon duela za loptu došlo je do kraće rasprave između dvojice igrača, koja je iz verbalne prerasla u fizički obračun. Ubrzo su intervenirali igrači i članovi stručnog stožera, a među prvima ih je razdvojio Radomir Đalović, pri čemu je i sam dobio udarac. Incident je brzo riješen, trener je jednog igrača poslao u svlačionicu i trening je nastavljen do kraja. Obojica su potom zajedno napustila teren i kasnije se zajednički ispričala za neprimjereno ponašanje.