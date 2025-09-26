Slovenci otkrili što je dovelo do bizarnog odlaska Đalovića: 'Dobio je udarac, a onda...'

Radomir Đalović više ne obnaša dužnost trenera NK Maribora, priopćio je slovenski prvoligaš. Uz njega klub napuštaju i članovi stručnog stožera Igor Čagalj, Davor Landeka, Vito Tercolo i Antonio Pavlinović.
U službenom obraćanju javnosti Maribor je dodatno objasnio razloge prekida suradnje te prenio svoje priopćenje.
'Ovo je slučaj koji zahtijeva dodatne informacije. Posljednjih godina često smo viđali izvješća o sporovima, povišenom glasu ili čak i ozbiljnijim incidentima na treninzima ili pripremama klubova i reprezentacija. Nije ugodno kada se dogodi ono što se dogodilo u srijedu, ali to nije situacija koju ne bismo vidjeli u nogometu.
Trening, emocije, dodatni naboj. Tijekom intenzivne vježbe na mokrom terenu i preoštra reakcija može dovesti do sukoba, kao što se dogodilo u našem slučaju. Nakon duela za loptu došlo je do kraće rasprave između dvojice igrača, koja je iz verbalne prerasla u fizički obračun. Ubrzo su intervenirali igrači i članovi stručnog stožera, a među prvima ih je razdvojio Radomir Đalović, pri čemu je i sam dobio udarac. Incident je brzo riješen, trener je jednog igrača poslao u svlačionicu i trening je nastavljen do kraja. Obojica su potom zajedno napustila teren i kasnije se zajednički ispričala za neprimjereno ponašanje.
U međuvremenu su uslijedili razgovori između uprave kluba i trenera, te je uzimajući u obzir sve okolnosti donesena odluka o prekidu njihovog zajedničkog putovanja. Pripreme za subotnju utakmicu u Celju nastavljene su po planu. Popodnevni trening u četvrtak vodio je Radovan Karanović, koji će predvoditi momčad i u štajerskom derbiju', napisali su iz Maribora.
Prema pisanju slovenskog portala Ekipa24, na mjesto trenera Maribora mogao bi sjesti Igor Duljaj, donedavni strateg Partizana. Očekuje se da bi službena potvrda mogla uslijediti već u petak, a prije toga Duljaj bi se trebao sastati s čelnicima kluba u inozemstvu kako bi dogovorili uvjete suradnje.
Duljaj je bivši veznjak s bogatom igračkom karijerom u Partizanu, Šahtaru i Sevastopolju, a u dresu reprezentacije Srbije upisao je 47 nastupa. Kao trener iskustvo je stjecao u Šahtaru i Partizanu gdje je bio pomoćnik, dok je samostalno vodio Teleoptik i beogradski Partizan.