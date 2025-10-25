Bivši dinamovac i nekoć najbolji igrač HNL-a napravio 'šou' u susjedstvu

Junak Viola bio je iskusni Alžirac El Arabi Hilal Soudani, bivši napadač Dinama, svojevremeno i najbolji igrač HNL-a, koji je u 19. i 30. minuti zabio nakon asistencija Isaaca Tshipambe.

Soudani je bio nadomak hat-tricka u 78. minuti kada je udarcem matirao vratara, no lopta je odsjela na gredi te se odbila na samu gol-liniju.

Alžirac je ovim nastupom okončao golgeterski post. Naime, posljednji put je zatresao protivničku mrežu 13. rujna u minimalnoj pobjedi protiv Mure.

