POGLEDAJTE GOLOVE

Bivši dinamovac i nekoć najbolji igrač HNL-a napravio 'šou' u susjedstvu

S.Š.

25.10.2025 u 21:15

El Arabi Hilal Soudani (lijevo)
El Arabi Hilal Soudani (lijevo) Izvor: EPA / Autor: Stringer
Bionic
Reading

Nogometaši Maribora u 13. kolu Prve lige Slovenije deklasirali su Primorje 4:0 na Ljudskom vrtu.

Junak Viola bio je iskusni Alžirac El Arabi Hilal Soudani, bivši napadač Dinama, svojevremeno i najbolji igrač HNL-a, koji je u 19. i 30. minuti zabio nakon asistencija Isaaca Tshipambe.

Soudani je bio nadomak hat-tricka u 78. minuti kada je udarcem matirao vratara, no lopta je odsjela na gredi te se odbila na samu gol-liniju.

Alžirac je ovim nastupom okončao golgeterski post. Naime, posljednji put je zatresao protivničku mrežu 13. rujna u minimalnoj pobjedi protiv Mure.

Golove ljubimca Dinamovih navijača pogledajte OVDJE.

Standings provided by Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PRESUDIT ĆE UEFA

PRESUDIT ĆE UEFA

Dinamu neočekivani 'poguranac'? Greška Lyona gura Modre prema vrhu
POGLEDAJTE GOLOVE

POGLEDAJTE GOLOVE

Bivši dinamovac i nekoć najbolji igrač HNL-a napravio 'šou' u susjedstvu
A TEK MU JE 40

A TEK MU JE 40

Talijani objavili video Modrićevih poteza, opisavši ih riječima...

najpopularnije

Još vijesti