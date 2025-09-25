sad je i službeno

Radomir Đalović više nije trener Maribora

25.09.2025 u 22:28

Radomir Đalović više nije trener NK Maribora, objavio je slovenski prvoligaš. Uz njega iz stručnog stožera odlaze i Igor Čagalj, Davor Landeka, Vito Tercolo te Antonio Pavlinović

Slovenski nogometni prvoligaš u objavi je dodatno pojasnio razloge raskida suradnje te je pritom javnosti prenio i službeno priopćenje.

'Ovo je slučaj koji zahtijeva dodatne informacije. Posljednjih godina često smo viđali izvješća o sporovima, povišenom glasu ili čak i ozbiljnijim incidentima na treninzima ili pripremama klubova i reprezentacija. Nije ugodno kada se dogodi ono što se dogodilo u srijedu, ali to nije situacija koju ne bismo vidjeli u nogometu.

Trening, emocije, dodatni naboj. Tijekom intenzivne vježbe na mokrom terenu i preoštra reakcija može dovesti do sukoba, kao što se dogodilo u našem slučaju. Nakon duela za loptu došlo je do kraće rasprave između dvojice igrača, koja je iz verbalne prerasla u fizički obračun. Ubrzo su intervenirali igrači i članovi stručnog stožera, a među prvima ih je razdvojio Radomir Đalović, pri čemu je i sam dobio udarac. Incident je brzo riješen, trener je jednog igrača poslao u svlačionicu i trening je nastavljen do kraja. Obojica su potom zajedno napustila teren i kasnije se zajednički ispričala za neprimjereno ponašanje.

U međuvremenu su uslijedili razgovori između uprave kluba i trenera, te je uzimajući u obzir sve okolnosti donesena odluka o prekidu njihovog zajedničkog putovanja. Pripreme za subotnju utakmicu u Celju nastavljene su po planu. Popodnevni trening u četvrtak vodio je Radovan Karanović, koji će predvoditi momčad i u štajerskom derbiju', napisali su iz Maribora.

