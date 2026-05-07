Otkriveni ružni detalji iz Realove svlačionice: Valverde je razbio glavu i izgubio svijest

Real Madrid prolazi kroz dramatično razdoblje koje prijeti potpunim raspadom atmosfere unutar momčadi. Nakon ispadanja iz Lige prvaka i velikog zaostatka za Barcelonom u La Ligi, tenzije u svlačionici dosegle su točku pucanja.

Prema pisanju francuskog RMC Sporta i španjolskih medija, Federico Valverde i Aurelien Tchouameni posljednjih dana nalaze se u otvorenom sukobu koji je navodno kulminirao fizičkim obračunom.

Sve je počelo još ranije tijekom tjedna, kada su se njih dvojica žestoko posvađala na treningu u Valdebebasu. Navodi se da su se unosili jedan drugome u lice, gurali i gotovo potukli u jednoj od najžešćih scena viđenih posljednjih godina u Realovu trening-centru.

Sukob eskalirao na treningu i u svlačionici

Dan kasnije situacija je navodno potpuno eksplodirala. RMC Sport piše da je Valverde odbio pružiti ruku Tchouameniju, a potom ga je tijekom treninga čak i namjerno srušio.

Trener Alvaro Arbeloa pokušao je smiriti situaciju tako što je obojicu stavio u istu momčad na treningu, no to nije pomoglo. Njih dvojica nastavila su se međusobno provocirati i prepirati.

Napetost je potom, prema istim navodima, kulminirala u svlačionici, gdje je izbio fizički obračun.

Ostali igrači morali su intervenirati kako bi ih razdvojili, a tijekom naguravanja dogodila se scena koja je dodatno šokirala javnost.

Valverde navodno izgubio svijest

Prema informacijama koje stižu iz Španjolske i Francuske, Valverde je tijekom sukoba pao, razbio glavu i na nekoliko sekundi izgubio svijest.

Nakon toga hitno je prevezen u bolnicu, a navodno je s njim otišao i trener Arbeloa.

Iz Reala se zasad nisu službeno oglasili o cijelom slučaju, no španjolski mediji tvrde da je klub već pokrenuo internu istragu i sazvao hitan sastanak zbog događaja koji su ozbiljno uzdrmali momčad.

Real priprema kazne za igrače

Cadena SER navodi da je klupsko vodstvo jasno poručilo Valverdeu i Tchouameniju da ih čekaju ozbiljne disciplinske mjere.

Prema istim informacijama, protiv obojice je pokrenut disciplinski postupak, a incidenti će biti detaljno analizirani u okviru interne istrage.

Cijelu situaciju dodatno pogoršava činjenica da dio svlačionice navodno više nema povjerenja u trenera Alvara Arbelou. Pojedini španjolski mediji tvrde da čak šest igrača više ne razgovara sa španjolskim trenerom.

Novi problemi nakon slučaja Rüdiger

Ovo nije prvi incident koji je posljednjih dana procurio iz Realove svlačionice. Ranije se pojavila informacija o sukobu Antonija Rüdigera i Alvara Carrerasa, nakon čega se Carreras morao javno oglasiti.

'Posljednjih dana pojavile su se određene insinuacije i komentari o meni koji ne odgovaraju stvarnosti', poručio je Carreras.

Dodao je i da je incident sa suigračem bio izoliran slučaj koji je već riješen.

Moja veza s cijelom momčadi je vrlo dobra', zaključio je.

Sve to događa se u vrlo osjetljivom trenutku za Real Madrid. Ovog vikenda Kraljevski klub gostuje kod Barcelone, a eventualni novi kiks mogao bi značiti i definitivni kraj borbe za naslov prvaka Španjolske.

Ako Real izgubi bodove na Camp Nouu, Barcelona će i službeno postati prvak.