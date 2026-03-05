luda utakmica

Junak velike pobjede srušio Hajduk pa priznao: 'Malo sam promašio loptu'

I.Ž.

05.03.2026 u 07:38

Gabriel Rukavina NK Rijeka
Gabriel Rukavina NK Rijeka Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL
Rijeka je u četvrtfinalu SuperSport Hrvatskog nogometnog Kupa u ludoj utakmici na Rujevici pobijedila Hajduk 3:2, a neočekivani junak ove pobjede bio je Gabriel Rukavina

Ovo je sezone Gabriel Rukavina za Rijeku odigrao tek 290 minuta u svim natjecanjima. Nije Rukavina zabio ni asistirao, sve do četvrtfinalne utakmice SuperSport Hrvatskog nogometnog Kupa protiv Hajduka.

A onda je donio preokret i veliku pobjedu Rijeci u 110. minuti lude utakmice! Inače, Rukavina je u igru ušao tek u 97. minuti!

'Hajduk je bio dosta dobar u prvom poluvremenu, a mi smo u drugom dijelu preuzeli konce igre. Dobili smo gol iz greške za 2:1, ali ova ekipa je po stoti put pokazala da ima karakter i uspjeli smo preokrenuti utakmicu. Moj gol? Zadnjih par mjeseci mi baš nije bilo ugodno, nisam se osjećao dobro, svašta sam proživio... Nisam bio u dobroj situaciji, ali nije mi preostalo nego raditi i čekati da zaslužim svoju priliku. Dobio sam je i hvala Bogu da je ispalo ovako', kazao je Rukavina nakon utakmice pa dodao:

'Očekivao sam da će mi se u ovakvoj utakmici dogoditi neki odbijanac, tako je i bilo. Malo sam promašio loptu, zato je i ušla tamo gdje je ušla.'

Rijeka - Hajduk 3:2 (Rukavina, 90+) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

Što ste pomislili kad se lopta odbila prema vama?

'Daj Bože samo da je pogodim. Nisam želio biti tragičar, na kraju je ispalo najbolje moguće.'

Utakmica je bila očekivano tvrda, Hajduk je još jednom pokazao da je sjajna momčad.

'Hajduk je dobar suparnik, s njima su uvijek teške utakmice. Odigrali su dobro, pogotovo prvo poluvrijeme, ali uspjeli smo izjednačit, preuzeli kontrolu igre u nastavku. Na žalost iz jedne naše pogreške dobili smo gol, ali možda je ovako još slađe.'

Rijeka - Hajduk 3:2 (sažetak, 1/4 finala SHNK-a) Izvor: tportal.hr / Autor: MAXSport/Croatel

Veliku ulogu u preokretu odigrali su i navijači.

'Svaka čast navijačima, veliki su nam vjetar u leđa u prvenstvu, kupi u Europi. Hvala im i samo neka nastave tako dalje, zaključio je Gabriel Rukavina.

Rijeka - Hajduk 3:2, Kup, 4.3.2026. Izvor: Cropix / Autor: Damir Skomrlj

