Junak velike pobjede srušio Hajduk pa priznao: 'Malo sam promašio loptu'

Ovo je sezone Gabriel Rukavina za Rijeku odigrao tek 290 minuta u svim natjecanjima. Nije Rukavina zabio ni asistirao, sve do četvrtfinalne utakmice SuperSport Hrvatskog nogometnog Kupa protiv Hajduka.

A onda je donio preokret i veliku pobjedu Rijeci u 110. minuti lude utakmice! Inače, Rukavina je u igru ušao tek u 97. minuti!

'Hajduk je bio dosta dobar u prvom poluvremenu, a mi smo u drugom dijelu preuzeli konce igre. Dobili smo gol iz greške za 2:1, ali ova ekipa je po stoti put pokazala da ima karakter i uspjeli smo preokrenuti utakmicu. Moj gol? Zadnjih par mjeseci mi baš nije bilo ugodno, nisam se osjećao dobro, svašta sam proživio... Nisam bio u dobroj situaciji, ali nije mi preostalo nego raditi i čekati da zaslužim svoju priliku. Dobio sam je i hvala Bogu da je ispalo ovako', kazao je Rukavina nakon utakmice pa dodao:

'Očekivao sam da će mi se u ovakvoj utakmici dogoditi neki odbijanac, tako je i bilo. Malo sam promašio loptu, zato je i ušla tamo gdje je ušla.'