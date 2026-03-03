'Jasno, nije dobro to što je napravio, ali... Daleko je najbolji igrač Dinama i obožavam ga'

Iako je igrao za tri najveća hrvatska kluba, čiji su ga navijači, bez obzira na 'prošlost', cijenili, on je i dalje najveći navijač svog matičnog kluba, vinkovačke Cibalije.

Tako da ne podilazi nikome, a njegova se riječ itekako poštuje.

Naravno, osim u Hrvatskoj, Ivan Bošnjak igrao je u inozemstvu, između ostalih u belgijskom Genku, te je prošlog tjedna uživo gledao sraz svoja dva bivša kluba u play-offu Europske lige.

'Zato i volimo nogomet. Nakon utakmice u Zagrebu svi smo mislili da će Genk lagano proći, a na kraju je ispalo da je spašavao živu glavu. I prošao je zato što se dogodio onaj crveni karton. Da toga nije bilo, siguran sam da bi Dinamo prošao. Ali, dobro, to je nogomet, u kojem odluči nekakav detalj', rekao nam je Bošnjak.

Stojkoviću su navijači već oprostili taj ispad, ali netko bi mu trebao ukazati na takve propuste, jer bila bi šteta da mu 'bedastoće' obilježe karijeru.

Uvijek ću stati iza takvog igrača. Po mom mišljenju, on je daleko najbolji igrač Dinama. I to sam rekao već davno, čim je krenuo igrati, a njegovi sadašnji nastupi samo to potvrđuju. Naravno, nije dobro ono što je napravio, ali to je odrastanje. Takvim igračima se to dogodi, on je takav. I ja to obožavam, volim vidjeti to na terenu. Ničeg se ne boji, ni igre ni duela... Nosi Dinamo, nosio ga je i protiv Genka. Međutim s mladim igračima treba razgovarati, treba ih usmjeravati i vjerujem da će iz ove greške naučiti što mu ne treba. A to mu ne treba, ali sve ostalo perfektno radi.

Pred Dinamom je u srijedu 'laganica' protiv Kurilovca dok se na Rujevici igra veliki derbi između Rijeke i Hajduka. Za klubove s mora to je itekako važna utakmica.

Da, važna je za Hajduk jer ga u nedjelju čeka i derbi protiv Dinama, ali važna je i Rijeci. Ona zaostaje za Dinamom 19 bodova i nema teorije da se uključi u utrku za naslov, ali još uvijek je u Europi. I eventualno može do trofeja jedino u Kupu, prema tome u srijedu na Rujevici zbilja možemo gledati bespoštednu borbu, što opet najviše na ruku ide Dinamu. Jer ispali su Modri iz Europe i fokus im je samo na SHNL-u.

Tko vam izgleda bolje u ovom trenutku, Rijeka ili Hajduk?

Rijeka, sigurno. U utakmici na Rujevici pregazila je Hajduk. Prije desetak dana Hajduk je pak pobijedio na Poljudu, ali nije bio ništa bolji od Rijeke, s time da je ona cijelo drugo poluvrijeme igrala s igračem manje. Siguran sam da će sutra biti jako zanimljivo.

A što tek reći za nedjeljni derbi na Poljudu, kada Hajduku dolazi Dinamo?

Mislim da će poslije te utakmice stvari biti puno jasnije što se tiče prvenstva. Hajduku igra isključivo pobjeda.

Modri su u prvom dijelu sezone dobivali dosta kritika, a u nastavku su se dignuli.

Uhvatili su ritam, kao da je sve sjelo na svoje mjesto. Šteta što nisu prošli Genk jer su stvarno bili bolji u Belgiji i zaslužili su prolazak.

Moram vas kao bivšeg napadača i reprezentativca pitati i za mišljenje o Franku Kovačeviću, čije usluge žele i Mađari. Sve bi bilo jednostavnije za nas da ga izbornik Dalić pozove među Vatrene?

Svaki igrač trebao bi igrati samo za reprezentaciju zemlje iz koje dolazi. Meni osobno je glupost da ideš igrati za reprezentaciju s kojom nisi povezan samo zato da bi igrao. Ako si Hrvat, igraš za Hrvatsku. I čekaš hoće li te izbornik pozvati ili neće. On se mora boriti golovima, a vidimo da se i bori. A hoće li biti pozvan ili neće, ja to stvarno neću i ne želim komentirati. Siguran samo da će, ako nastavi igrati ovako, Franko dobiti poziv u reprezentaciju. Jer nije da imamo sto napadača koji zabijaju. Istina, sada smo popunjeni, imamo raspucane Kramarića, Budimira... Treba pričekati, mora biti strpljiv. Nije on u godinama da bi mu ovo moglo biti zadnje veliko natjecanje. Samo neka ovako nastavi.