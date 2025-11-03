Ruski klub želi dovesti dijamanta iz SHNL-a: 'Naravno da smo ga ishvalili. To bi bio rekord'

Slaven Belupo u svojim redovima zaista ima fenomenalnog igrača, a uz to naravno dolaze i brojne ponude. U emisiji Totalni nogomet na MAXSportu komentatori su otkrili kako postoji veliki interes za Jagušića te kako su se ruske kolege raspitivale o njegovim kvalitetama. Zainteresirani klub je, konkretno, Lokomotiv iz Moskve.

Ivan Ljubić rekao je: 'Bili smo kontaktirani od ruskih kolega. Pitali su nas kakav je i, zanimljivo, ruska sportska javnost je zainteresirana za tu priču. Naravno da smo ga ishvalili. Ljudi dragi, nemate vi tih novaca. Oni su sad slijepa ulica, nema ih na europskoj sceni i mislim da to ne bi bio mudar potez. Iako, brojka o kojoj se spekulira je prilično ozbiljna. To bi bio njihov rekordan transfer.'

Iako je pitanje radi li se o zaista o tako visokoj cifri; Mateo Pukšar je dodao: 'Isti novinar mi je napisao da čisto sumnja da Lokomotiv u ovom trenutku može dati sedam milijuna eura za bilo kojeg igrača.'

'Razgovarajući s njim, koji je mladi reprezentativac, vidi se da ima klikere u glavni. Svi znaju da je imao ponudu Dinama. Procijenio je da, s obzirom na popis igrača, možda neće dobiti priliku.