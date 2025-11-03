katastrofalne vijesti iz srbije

Igračima Radničkog usred utakmice javljeno da im je preminuo trener, od tuge popadali na travnjak

M.Š

03.11.2025 u 20:05

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: Arena Sport
Bionic
Reading

Ogromna tragedija dogodila se u utakmici 14. kola srpske nogometne lige između Mladosti i Radničkog.

Mladen Žižović, trener Radničkog iz Kragujevca, srušio se na utakmici 14. kola srpskog prvenstva na gostovanju kod Mladosti i preminuo na putu do bolnice.

Igračima je javljena ta vijest usred utakmice, a oni su od šoka i nevjerice popadali na travnjak. Strateg iz Rogatice imao je 44 godine. Prije dolaska u Srbiju, u Bosni i Hercegovini vodio je Radnik, Zrinjski, Slobodu i Borac.

S Borcem je ostvario najbolji europski rezultat u povijesti kluba — plasman u osminu finala Konferencijske lige.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
tuga u susjedstvu

tuga u susjedstvu

Nezapamćena tragedija na utakmici u Srbiji; preminuo trener Radničkog, imao 44 godine
katastrofalne vijesti iz srbije

katastrofalne vijesti iz srbije

Igračima Radničkog usred utakmice javljeno da im je preminuo trener, od tuge popadali na travnjak
totalni nogomet

totalni nogomet

'Imam poruku za gospodu koja je pisala 'ovako se ne bi trebao ponašati kapetan Dinama'...'

najpopularnije

Još vijesti