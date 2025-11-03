Igračima Radničkog usred utakmice javljeno da im je preminuo trener, od tuge popadali na travnjak

Mladen Žižović, trener Radničkog iz Kragujevca, srušio se na utakmici 14. kola srpskog prvenstva na gostovanju kod Mladosti i preminuo na putu do bolnice.

Igračima je javljena ta vijest usred utakmice, a oni su od šoka i nevjerice popadali na travnjak. Strateg iz Rogatice imao je 44 godine. Prije dolaska u Srbiju, u Bosni i Hercegovini vodio je Radnik, Zrinjski, Slobodu i Borac.

S Borcem je ostvario najbolji europski rezultat u povijesti kluba — plasman u osminu finala Konferencijske lige.