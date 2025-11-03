Igračima Radničkog usred utakmice javljeno da im je preminuo trener, od tuge popadali na travnjak

Ogromna tragedija dogodila se u utakmici 14. kola srpske nogometne lige između Mladosti i Radničkog.
Mladen Žižović, trener Radničkog iz Kragujevca, srušio se na utakmici 14. kola srpskog prvenstva na gostovanju kod Mladosti i preminuo na putu do bolnice.
Igračima je javljena ta vijest usred utakmice, a oni su od šoka i nevjerice popadali na travnjak. Strateg iz Rogatice imao je 44 godine. Prije dolaska u Srbiju, u Bosni i Hercegovini vodio je Radnik, Zrinjski, Slobodu i Borac.
S Borcem je ostvario najbolji europski rezultat u povijesti kluba — plasman u osminu finala Konferencijske lige.