'Imam poruku za gospodu koja je pisala 'ovako se ne bi trebao ponašati kapetan Dinama'...'

U emisiji Totalni nogomet na MAXSportu komentatori istoga kanala osvrnuli su se na ovu temu, s naglaskom na Josipa Mišića koji je imao dosta sreće što zbog opetovanih prijestupa nije zaradio isključenje.

'Ono što sam ja primijetio, a ta tema je vruća, nisam primijetio da itko iz Dinamova tabora negira da je ovo crveni. Dinamo je imao kratkoročnu korist u ovom derbiju, ali dugoročno su svi na gubitku. Teško može veseliti činjenica da ovakav incident prođe bez crvenog kartona', dodao je Ivan Ljubić.

Zatim se na situaciju osvrnuo Andrija Cmrečnjak: 'Meni smeta ono što se dogodilo nakon toga - medijska halabuka i mreže koje su izgorjele. Ja molim gospodu koja je pisala 'ovako se ne bi trebao ponašati kapetan Dinama', nađe jedan priručnik kako bi se kapetan bilo koje momčadi trebao ponašati.'

'Mišić je imao žutu minutu, ali komentari kako se to ne smije dogoditi, to je primjer kako je svijet otišao da ne kažem gdje. Romantiziramo Roya Keanea i Erica Cantonu, igrače koji su redom zarađivali crvene kartone kada im se 'zacrnilo,' Mišić je reagirao kao što bi kapetan trebao reagirati - išao je braniti nešto. Trebao je dobiti crveni, ali kada se na našim terenima dogodi nešto što se događalo romantiziramo, onda se to ne smije. To je woke kultura u kojoj živimo i protiv koje se treba boriti.'