Zrinjski i Štimac golom u posljednjoj sekundi izborili povijesno europsko proljeće

Austrijski sastav, koji je uoči ove utakmice imao nula bodova iz pet susreta i bio na začelju ljestvice, poveo je već u petoj minuti. Louis Schaub realizirao je dodavanje Furkana Demira i postigao tek treći pogodak Rapida u ligaškoj fazi.

Takav se rezultat zadržao sve do sudačke nadoknade, kada je u 93. minuti Ange Ahoussou nesretno poslao loptu u vlastitu mrežu. Tim pogotkom Zrinjski je stigao do sedmog boda i završio na 23. mjestu, posljednjem koje vodi u nokaut fazu natjecanja. Bodovno je izjednačen s Lincolnom, no mostarska momčad prošla je dalje zahvaljujući boljoj gol-razlici.

Kako je Zrinjski zauzeo 23. poziciju, već je jasno da će u nastavku natjecanja igrati protiv švicarskog Lausannea ili engleskog Crystal Palacea. Ždrijeb, koji će odlučiti o protivniku, na rasporedu je 16. siječnja.

Podsjetimo, prvak Bosne i Hercegovine u dosadašnjem je dijelu natjecanja kod kuće svladao Lincoln Red Imps s Gibraltara 5:0 i švedski Häcken 2:1. Na gostovanjima je, pak, upisao poraze od Mainza 1:0, kijevskog Dinama 6:0 i poljskog Rakówa 1:0.