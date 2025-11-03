veliki nedostatak za bijele

Kako će Hajduk bez Livaje i Rebića? 'On se doslovno poigrava s protivnicima'

M.Š

03.11.2025 u 21:10

Ante Rebić NK Hajduk
Ante Rebić NK Hajduk Izvor: Cropix / Autor: Vojko Basic
Hajduk će 13. kolo SHNL-a dočekati kao vodeća momčad, a tron će moći obraniti domaćom utakmicom protiv Osijeka. Međutim, imat će dva značajna nedostatka.

Hajduku će nedostajati Marko Livaja kojeg nema već nekog vremena i Ante Rebić koji je zadobio blažu ozljedu u remiju sa Slaven Belupom. U emisiji Totalni nogomet na MAXSportu komentatori su se doteknuli te situacije. Andrija Cmrečnjak je poručio:

'Oni dosta skrivaju informacije oko ozljeda. Bilo je rečeno da će se Livaja vratiti nakon Istre, a i dalje nije u punom trenažnom procesu s prvom ekipom.'

Zatim se osvrnuo na Rebića: 'Moj je dojam, a i vadio sam neke brojke, da se Rebić doslovno poigrava s protivnicima pa je tako Krušelj imao dosta problema s njim. Rebić u zadnje tri utakmice ima 14 pokušaja driblinga, a osam uspješnih. U ligi u kojoj vlada oskudica driblinga. Došao je nespreman i sada se točno vidi kako raste.

Ivan Ljubić je dodao 'Kroz utakmice je napredovao i djeluje fizički dobro, a onda vrlo lako može raditi razliku', a Anđelko Kecman zaključio: 'Ako nemaš njega i Rebića za Osijek doma... Rebić je klasa i tu nema govora.'

Totalni nogomet o Hajduku Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

