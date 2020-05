Nogometaši zaprešićkog Intera pripremaju se za nastavak sezone, u kojem će pokušati sačuvati prvoligaški status. Svjestan je trener Ivković da će to biti teška zadaća, a dodatni problem je i taj što je upitan povratak najboljeg strijelca kluba ove sezone, Rusa Serdera Serderova

No, već u utorak 19. svibnja Inter će odigrati pravu utakmicu, ujedno i prvu pripremnu. Domaćin Interu bit će Rijeka, a taj ogled započet će u 18.30 sati. U planu su još dva pripremna ogleda, 23. svibnja u Koprivnici sa Slavenom Belupom, te 29. svibnja u Zagrebu s Dinamom.

Nogometaši Intera tri su tjedna u trenažnom procesu nakon stanke zbog koronavirusa. Novi trener Tomislav Ivković i njegova momčad tako su stigli na pola puta do nastavka Hrvatski Telekom Prve lige, koji bi za 'diva iz predgrađa' trebao uslijediti 5. lipnja gostovanjem kod Hajduka. Ove subote momčad je odigrala internu trening-utakmicu, u kojoj su Narančasti svladali Žute 2:1. Strijelci za pobjednika bili su Conev i Andrić (11 m), dok je poraz Žutih ublažio Bilobrk.

naklon do poda

Trener Ivković u kraćem razgovoru za klupsku stranicu najavio je aktivnosti.

'Završili smo treći tjedan priprema i moram pohvaliti sve igrače koji su od prvog dana tu. Fenomenalno rade, a i na trening-utakmici vidjelo se kako svi žele i hoće se nametnuti. Sada je pred nama zadatak igrače koji su se kasnije priklljučili kroz specifične treninge približiti onima prvima. Imamo još tri tjedna i vjerujem kako ćemo u dobrom i korektnom stanju dočekati nastavak prvenstva'.

Interov cilj je jasan - ostanak u ligi...

'Da, to se podrazumijeva, ali da bismo ostali, moramo igrati nogomet i kroz dobru igru dolaziti do bodova. Onaj tko ne igra, može jednom na sreću pobijediti, ali ne to i ponavljati. Žao mi je što s nama nije i Serderov, jer je igrač koji radi razliku i čini prevagu. Bilo bi vrlo važno ukoliko bude mogao odigrati barem posljednjih pet-šest kola. Ipak, ako i ne dođe, vjerujem kako ćemo i s ovim igračima ostvariti cilj. Od ranije znam kako Inter ima kvalitetu i ne zaslužuje aktualno mjesto na tablici'.

Podsjetimo, Serderov, najbolji strijelac kluba ove sezone s devet prvenstvenih golova, od Intera je dobio dozvolu za povratak kući, s obzirom na krizu koja je zavladala zbog koronavirusa.

No, kako je baš ove nedjelje ruska Vlada izdala dopuštenje za povratak stranim sportašima u 'majčicu Rusiju', vjerujemo da bi put prema Hrvatskoj mogao pronaći i važan kotačić 'žuto-plavih'.

Rusija je zatvorila svoje granice u ožujku i ukinula je sve međunarodne letove, osim repatrijacijskih a sve kako bi se zaustavilo širenje virusa.

Prema vladinoj objavi, sportaši i treneri koji su pod ugovorom s ruskim klubovima bit će stavljeni pod liječnički nadzor i moraju provesti dva tjedna u karanteni kada dođu u Rusiju.

'Ova će odluka pomoći profesionalnim sportskim organizacijama, među kojima su i ruski nogometni klubovi, da nastave treninge nakon ublažavanja mjera kojima je cilj bio spriječavanje širenja koronavirusa', stoji u priopćenju ruske vlade.

Ruski nogometni savez je u petak objavio da će se prvenstvo prve lige nastaviti 21. lipnja, nakon što je prekinuto sredinom ožujka zbog pandemije.