Ovogodišnje, trideset i prvo izdanje Plava Laguna Croatia Open Umag, jedinoga hrvatskoga teniskoga ATP turnira, otkazano je jer je ATP Tour objavio otkazivanje svih turnira do kraja srpnja 2020.

Zbog nikada do sada viđenih učinaka pandemije koronavirusa, svi turniri koji su se trebali održati tijekom mjeseca srpnja, uključujući i Umag koji se trebao odigrati od 17. do 26. srpnja, stoga su otkazani ili odgođeni. Budući da su zdravlje i sigurnost tenisača, osoblja turnira i gledatelja ipak prioritet, jedan od najvažnijih i najdugovječnijih sportskih događaja u Hrvatskoj održat će se u srpnju 2021. godine.

'Nažalost, najavljujemo da je naš rado posjećeni turnir, koji se trebao održati od 17. do 26. srpnja 2020. godine, otkazan. Više od 30 godina Plava Laguna Croatia Open Umag oduševljava ljubitelje i igrače tenisa širom svijeta i nastavit će to činiti i u budućnosti. Radujemo se pripremi fantastičnog turnira u 2021. godini. U Plavoj Laguni najvažnija nam je sigurnost naših zaposlenika, gostiju, igrača, partnera i zajednice, stoga smo poduzeli sve potrebne mjere kako bismo pravovremeno i odgovorno odgovorili na trenutnu situaciju. S obzirom na ove nikada do sada viđene okolnosti, otkazivanje Plava Laguna Croatia Open Umaga ispravna je odluka za sve koji su integralni dio ovog međunarodno priznatog sportskog događanja. Na ATP stadionu Goran Ivanišević trenutno dovršavamo investiciju u iznosu od milijun kuna, čija je implementacija započela prije COVID-19 situacije te smo sigurni da ćemo se u srpnju sljedeće godine ponovno družiti u Umagu i uživati u spektakularnim teniskim mečevima, koncertima i gourmet sadržajima, uz novu i poboljšanu infrastrukturu', kazao je Dragan Pujas, predsjednik Uprave Plave Lagune.

ATP Tour je u skladu sa svim okolnostima nastalim zbog pandemije do sada odgodila sve turnire koji su bili u kalendaru do kraja srpnja.

'Zbog kontinuiranih nesigurnosti vezanih uz pandemiju COVID-19, sa žaljenjem objavljujemo našu odluku o nastavku odgađanja Toura. Baš kao i ljubitelji tenisa, igrači i domaćini turnira diljem svijeta, i mi dijelimo razočaranje što je Tour kontinuirano pogođen na ovaj način. Nastavljamo procjenjivati naše mogućnosti u nastojanju da nastavimo Tour čim bude sigurno, uključujući izvodljivost promjene rasporeda evenata u kasnijoj sezoni. Kao i uvijek, zdravlje i dobrobit teniske zajednice i šire javnosti ostaje nam glavni prioritet u svakoj odluci koju donesemo', kazao je Andrea Gaudenzi, predsjednik ATP Toura.

'Koronavirus je promijenio je cijeli svijet, pa tako i svijet sporta. Bavljenje tenisom je, prema svim studijama, među najsigurnijim sportskim aktivnostima uopće. Međutim, paradoksalno, ponovno pokretanje Toura kakav poznajemo među najvećim je izazovima u profesionalnom sportu. Njegov globalni karakter i činjenica da igrači moraju imati mogućnost putovati s jednog kraja svijeta na drugi stavlja ATP Tour u nezavidnu poziciju. Stoga je odluka o otkazivanju srpanjskih turnira, uključujući i Plava Laguna Croatia Open Umag, očekivana i zapravo jedina logična. Vjerujem da će nam svima srpanj bez spektakla u Stella Marisu biti pomalo nepotpun, ali zdravlje i sigurnost svih igrača i naših vjernih posjetitelja mora nam biti na prvom mjestu. Zato već sada željno iščekujem srpanj 2021. i 31. izdanje turnira', dodao je Lawrence Frankopan, direktor Plava Laguna Croatia Open Umag turnira.

Osim Umaga, otkazani su i Hamburg, Bastad, Newport, Los Cabos, Gstaad, Atlanta i Kitzbühel.

Inače, ATP turnir u Umagu održava se od 1990. godine, kada je u hrvatskom finalu Goran Prpić svladao Gorana Ivaniševića. I od tada nije bilo prekida turnira, pa čak ni u vrijeme Domovinskog rata.