Rok Stipčević: Sesar je napravio jedan atipičan potez i tako riješio utakmicu

'Ostvario se najbolji mogući scenarij. Slavili smo s 13 poena razlike, a to je i bila najveća prednost kroz utakmicu, dakle, bolje nije moglo. Naglasio bih da su pobjedu na svojim leđima iznijeli Luka Božić, Jallen Smith , ali i Filip Bundović čiji je mini ciklus u zadnjoj četvrtini bio vrlo značajan da se odlijepimo i da utakmica ode u ovom smjeru. Oduševio je Božić koji je pokazao i dokazao svoju klasu. Naša trica i šut su bili sjajni, posebno raspoložen je bio Smith, no moramo se paziti u uzvratu tog njihovog skoka u napadu koji može biti krucijalan. Sedamnaest je stvarno velika brojka. No, dok je trica na 55 posto... Važna pobjeda, jako važna pobjeda na putu do Europskog prvenstva.', rekao je Stipčević koji je susret gledao uživo u Draženovom domu.

Hezonja i Božić mogu zajedno

Uoči nedjeljnog susreta u Sarajevu Stipčević je umjereno oprezan, ali i optimističan...

'U drugoj utakmici vjerujem da ćemo iskontrolirati skok, jer priključit će se Danko Branković, tu je i Hezonja koji ima skakačku moć. Skok nije kao šut. Šut varira, ovisi o danu, obručima, zraku, raspoloženju, umoru... Skok je stvar pripreme, glave i želje. Dakle, koliko želiš biti prisutan da skočiš za odbijenim i ničijim loptama. Ne vjerujem da će Hezonja opteretiti Božića. Dapače, to se sjajno može upariti, a izbornik Sesar zna što će i kako to posložiti. Vidjeli smo i danas da, bez obzira na visinu petorke BiH, gdje im je najniži igrač na terenu bio Vrabac s 202 cm, imamo izbornikov odgovor s Kapustom za kontrolu lopte i ritma te Smithom koji je baš bio šuterski raspoložen. Atipično je to, da odgovaraš s niskim igračima na visoku petorku, ali je bilo najbolje moguće rješenje. Tako će Sesar naći rješenje i za zajednički prostor na parketu Božića i Hezonja. Bosna i Hercegovina će u Sarajevu ići na sve ili ništa, nošena publikom i velikom željom. Bit će tvrda utakmica, siguran sam da nećemo kalkulirati oko koš razlike već ići na pobjedu. To je najsportskije i najispravnije', naglasio je Stipčević te za kraj podvukao:

'Mi smo s plus 13 otišli na minus četiri i nismo se raspali, što se znalo događati u prošlosti, nego se vratili. To me veseli i čini optimističnim.'