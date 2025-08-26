Kreće nova sezona Supersport hrvatskog nogometnog kupa: Evo tko igra u pretkolu

Dvoboji počinju u utorak, a čak 32 kluba bore se za ulazak u šesnaestinu finala i priliku da odmjere snage s Dinamom, Hajdukom, Rijekom i ostalim velikanima.

Točno 90 dana nakon uzvratnog finala na Rujevici, u kojem je Rijeka svladala Slaven Belupo 1:0 i osvojila dvostruku krunu, započinje nova borba za Rabuzinovo sunce – najmasovnije domaće nogometno natjecanje. Sve kreće utakmicama pretkola.

Mjesto među 16 najboljih traži 32 kluba, a među njima je i novi prvoligaš Vukovar 1991, koji zbog slabijeg koeficijenta mora u goste četvrtoligašu Nehaju u Senj. Taj susret počinje u 16:30, u isto vrijeme kada se u Zagrebu sastaju trećeligaši Maksimir i Jadran Poreč. U srijedu je na rasporedu čak 14 dvoboja s početkom u 16:30, među kojima su i utakmica Opatije, prošlosezonskog doprvaka Druge lige, kod petoligaša Libertasa u Novskoj, te gostovanje Karlovca 1919 kod Bednje, također člana pete lige.

Dinamo, Hajduk, Rijeka, Slaven Belupo, Istra 1961, Osijek, Gorica, Šibenik, Lokomotiva, Rudeš, Varaždin, Oriolik, BSK Bijelo Brdo, Mladost Ždralovi, Bjelovar i Cibalia već su osigurali plasman u šesnaestinu finala zahvaljujući koeficijentu uspješnosti u Kupu.

Parovi iduće faze određuju se također putem koeficijenata – najbolji ide na najslabijega, drugi na 31. i tako redom. Utakmice šesnaestine finala trebale bi se odigrati za vrijeme reprezentativne stanke 9. i 10. rujna ili, ako bude potrebno, u rezervnom terminu 23. i 24. rujna.

Parovi pretkola:

Maksimir - Jadran-Poreč (26. kolovoza, 16.30)

Nehaj - Vukovar 1991 (26. kolovoza, 16.30)

Neretva - Zadrugar (27. kolovoza, 16.30)

Uljanik - Bjelovar (27. kolovoza, 16.30)

BSK Belica - Solin (27. kolovoza, 16.30)

Varteks - Moslavina (27. kolovoza, 16.30)

Radnik Križevci - DOŠK (27. kolovoza, 16.30)

Špansko - Gaj Mače (27. kolovoza, 16.30)

Zemunik - Kurilovec (27. kolovoza, 16.30)

Slavonija - Marsonia (27. kolovoza, 16.30)

Bednja - Karlovac 1919 (27. kolovoza, 16.30)

Jedinstvo DM - Dugo Selo (27. kolovoza, 16.30)

Bedem - Dinamo Predavac (27. kolovoza, 16.30)

Radnički Dalj - Graničar (27. kolovoza, 16.30)

Libertas - Opatija (27. kolovoza, 16.30)

Koprivnica - Pitomača (27. kolovoza, 16.30)