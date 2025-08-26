Sudačka komisija objavila analizu 4. kola: Nisu se dotaknuli utakmice Osijek - Hajduk

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 4. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige.
U ovom kolu analizirane su samo dvije situacije. Zanimljivo, iako je utakmica Osijek - Hajduk i suđenje Patrika Pavlešića podiglo prašine, ono nije analizirano. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:
Situacija br. 1: SLAVEN BELUPO - LOKOMOTIVA (84. minuta); gruba igra
U trenutku kada je igrač domaće momčadi br. 9 udario loptu prema naprijed i probao je sustići, startao je na potkoljenicu suparničkog igrača (start otvorenim đonom - kramponima u potkoljenicu ispruženom nogom). Sudac, koji je bio savršeno pozicioniran, isključio je igrača zbog grubog prekršaja.
VAR je brzo potvrdio odluku suca.
Odluka suca u potpunosti je ispravna zbog siline prekršaja, mjesta prekršaja - potkoljenica i opasnost od ozljede, uz naglašenu važnost zaštite igrača od mogućih teških ozljeda.
Situacija br. 2: RIJEKA - VARAŽDIN (24. minuta); kazneni udarac (igranje rukom)
Budući da ruka domaćeg braniča nije bila u prirodnom položaju te je bila odmaknuta od tijela, sudac, koji je bio u vrlo dobroj poziciji, dosudio je kazneni udarac.
Sukladno Pravilima nogometne igre i našim tehničkim smjernicama odluka suca je ispravna.
U VAR sobi, prije nego što je sudac dosudio kazneni udarac, čujemo kako VAR i AVAR međusobno razgovaraju o potencijalnom kaznenom udarcu.