Sudačka komisija objavila analizu 4. kola: Nisu se dotaknuli utakmice Osijek - Hajduk

N.M.

26.08.2025 u 11:43

Rijeka - Varaždin
Rijeka - Varaždin Izvor: Pixsell / Autor: Nel Pavletic/PIXSELL
Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 4. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige.

U ovom kolu analizirane su samo dvije situacije. Zanimljivo, iako je utakmica Osijek - Hajduk i suđenje Patrika Pavlešića podiglo prašine, ono nije analizirano. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Situacija br. 1: SLAVEN BELUPO - LOKOMOTIVA (84. minuta); gruba igra

U trenutku kada je igrač domaće momčadi br. 9 udario loptu prema naprijed i probao je sustići, startao je na potkoljenicu suparničkog igrača (start otvorenim đonom - kramponima u potkoljenicu ispruženom nogom). Sudac, koji je bio savršeno pozicioniran, isključio je igrača zbog grubog prekršaja.

VAR je brzo potvrdio odluku suca.

Odluka suca u potpunosti je ispravna zbog siline prekršaja, mjesta prekršaja - potkoljenica i opasnost od ozljede, uz naglašenu važnost zaštite igrača od mogućih teških ozljeda.

Situacija br. 2: RIJEKA - VARAŽDIN (24. minuta); kazneni udarac (igranje rukom)

Budući da ruka domaćeg braniča nije bila u prirodnom položaju te je bila odmaknuta od tijela, sudac, koji je bio u vrlo dobroj poziciji, dosudio je kazneni udarac.

Sukladno Pravilima nogometne igre i našim tehničkim smjernicama odluka suca je ispravna.

U VAR sobi, prije nego što je sudac dosudio kazneni udarac, čujemo kako VAR i AVAR međusobno razgovaraju o potencijalnom kaznenom udarcu.

