svi ga žele

Reprezentativac BiH bit će hit igrač ovog ljeta. Vrijedi 40 milijuna eura, a žele ga Inter, Juventus, Barcelona...

S. M.

06.05.2026 u 16:31

Tarik Muharemović Izvor: EPA / Autor: NIDAL SALJIC
Tarik Muharemović (23) odigrao je sjajnu sezonu za Sassuolo, a s reprezentacijom BiH izborio je plasman na Svjetsko prvenstvo.

Muharemović je ove sezone bio neizostavan član momčadi talijanskog prvoligaša, a u 31 nastupu upisao je dva gola i dvije asistencije.

Sjajni stoper u Sassuolo je stigao prošlog ljeta iz Juventusa za samo dva milijuna eura, ali je klub iz Torina zadržao pravo na 50 posto profita od sljedećeg transfera.

Talijanski mediji pišu da će Sassuolo za njega tražiti 40 milijuna eura koliko su navodno spremni platiti Inter, Barcelona i Aston Villa. Želi ga i Juventus, koji bi ga, zbog gore spomenutog bonusa, platio upola manje. 

No, pitanje je hoće li Muharemović otići u klub koji možda ostane bez Lige prvaka i puno primamljivija mu je, recimo, Barcelona. Španjolski prvak navodno već neko vrijeme želi Alessandra Bastonija za kojeg Inter traži 65 milijuna eura.

Barca je planirala ovog ljeta raditi na tom transferu, ali je u međuvremenu Muharemović isplivao u prvi plan i on je puno jeftinija, a vjerojatno i bolja opcija od talijanskog reprezentativca.

Svi zainteresirani klubovi rado bi transfer dogovorili prije Svjetskog prvenstva budući da bi mu tamo cijena mogla dodatno narasti.

Zvijezda Reala od 50 milijuna eura priznala da ju je Rudiger udario i otkrila svoju stranu skandala
Novi težak udarac za Hajduk uoči derbija s Dinamom
Dalić sprema iznenađenje: Vodi hajdukovca na Svjetsko prvenstvo?!

