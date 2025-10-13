birane riječi

Cityjev skaut nahvalio hrvatski nogomet: 'Imate najbolje igrače na svijetu'

M.Š

13.10.2025 u 22:10

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia
Bionic
Reading

Skaut Manchester Cityja Milan Holub razgovarao je za medije i pritom otkrio brojne zanimljivosti o svom poslu.

Holub je razgovarao za Sportklub i posebno prokomentirao svoj stav o hrvatskom nogometu: 'Hrvatska, odnosno bivša Jugoslavija, najbolje je mjesto za biti. Cijeli svijet je zainteresiran za hrvatske igrače jer imate najbolje igrače na svijetu. Jedne od najboljih igrača na svijetu, povijesno gledano.'

'Svatko tko čita novine i gleda televiziju zna da ste vi, vi bivša Jugoslavija, glavni grad svjetskog nogometa', smatra Čeh.

Zanimljivo, kao igrača koji mu je zapeo za oko izdvojio je Tomislava Duvnjaka iz Varaždina: 'Sjećam se da je bio u istoj momčadi s Joškom Gvardiolom, igrali su protiv Engleske i on je tada bio kralj. Od tada ga volim i ne znam što se kasnije dogodilo s njim ni kako se razvijala njegova karijera. Vjerujem da će dosegnuti razinu za koju je bio predodređen.'

'Hrvatska liga postaje sve bolja i bolja, sve konkurentnija. Možda konkurentnija, možda je Dinamo manje dominantan nego što je bio prije, ali i dalje imate Hajduk, imate dosta jak Osijek, barem financijski, s prekrasnim stadionom. Imate Rijeku, Varaždin igra dobar nogomet, Gorica igra dobar nogomet. Dakle, vrlo je konkurentno i nema lakih utakmica ni za koga ovdje.'

'Postoji tradicija hrvatskih igrača koji odlaze u inozemstvo i, po mom mišljenju, to će se nastaviti', zaključio je Holub.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
