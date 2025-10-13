nije bilo lako

Napokon pobjeda; Crna Gora na jedvite jade prekinula negativan niz

M.Š / HINA

13.10.2025 u 21:50

Izvor: Pixsell / Autor: R.R./ATAImages/PIXSELL
U prijateljskoj utakmici u Podgorici nogometaši Crne Gore su nakon velikog mučenja i preokreta pobijedili Lihtenštajn s 2-1.

Bila je to prva pobjeda novog crnogorskog izbornika Mirka Vučinića, no ostvarena je na jedvite jade protiv jedne od najslabijih europskih reprezentacija. U aktualnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo Lihtenštajn u skupini sa Sjevernom Makedonijom, Belgijom, Walesom i Kazahstanom ima šest poraza u šest nastupa uz razliku pogodaka 0-23.

Lihtenštajn je čak vodio u Podgorici, a strijelac za 1-0 bio je Sele u 27. minuti. Sve do 74. minute Crnoj Gori je prijetio novi težak udarac, ali je tada na 1-1 izjednačio Osmajić, dok je pobjedu domaćinu osigurao Đukanović golom u 88. minuti.

Crna Gora se nalazi u kvalifikacijskoj skupini L za odlazak na SP gdje je i Hrvatska uvjerljivo na prvom mjestu. Crna Gora je četvrta na ljestvici s dvije pobjede i četiri poraza. Hrvatska će u posljednjem ogledu u skupini baš gostovati kod Crne Gore, 17. studenoga.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

