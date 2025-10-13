borba za povoljan ždrijeb

Loše vijesti za Hrvatsku; izravni konkurenti odradili svoj posao uspješno

M.Š

13.10.2025 u 22:43

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Liam McBurney, PA Images / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Hrvatska nogometna reprezentacija praktički je osigurala mjesto na Svjetskom prvenstvu 2026., ali neke utakmice još su uvijek bile u njezinom interesu.

Razlog je mjesto u prvoj jakosnoj skupini na ždrijebu za Mundijal što bi znatno olakšalo situaciju za Vatrene. S obzirom na to da Hrvatska nije slavila protiv Češke, počela je ovisiti o drugim momčadima za plasman u 1. jakosnoj skupini.

vezane vijesti

Konkretno, u interesu su bile utakmice Njemačke sa Sjevernom Irskom i Belgije s Walesom. Međutim, obje momčadi bile su uspješne svladavši svoje suparnike. Njemačka je s minimalnih 1-0 skupila tri boda, a strijelac je bio Nick Woltemade. Belgija je s 4-2 svladala Wales, a golove su zabili Kevin De Bruyne (dva jedanaesterca), Leandro Trossard i Thomas Meunier.

Ako Nijemci do kraja kvalifikacija pobjede u svim utakmicama, gotovo sigurno će biti ispred Hrvatske. Do kraja im još slijede Luksemburg i Slovačka.

Belgijci imaju nedostižnu prednost ispred Hrvatske na FIFA-inoj ljestvici, ali im je situacija u grupi postala zamršena nakon neočekivanog kiksa na domaćem terenu protiv Sjeverne Makedonije. Međutim, Belgijci su se iskupili za taj kiks pobjedom.

Prema svemu sudeći, izabranici Zlatka Dalića naći će se u 2. jakosnoj skupini na Mundijalu.

vezane vijesti

