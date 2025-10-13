kvalifikacije za sp

Senzacija na sjeveru; sjajni Island zaustavio jednu od najjačih reprezentacija na svijetu

M.Š

13.10.2025 u 22:50

Francuska nogometna reprezentacija upisala je svoj prvi kiks u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026.

Iako su Francuzi bili ogroman favorit, Island je pružio sjajan otpor. Zanimljiv i neizvjestan susret završio je rezultatom 2-2. Domaća momčad oslanjala se na kontranapade i prekide, ali to joj se itekako isplatilo.

Upravo nakon prekida Victor Pálsson zabio je za 1-0. Ta prednost trajala je sve do 64. minute kada je Christopher Nkunku sjajnom solažom izjednačio, a nedugo nakon toga je Jean-Philippe Mateta kompletirao povratak. 

Ipak, Islanđani su nakon fenomenalnog kontranapada izjednačili preko Kristiana Hlynssona. Taj gol su navijači dočekali u apsolutnoj ekstazi. Momčad koja ima stanovnika kao pet posto cijelog Pariza pokazala je svoju neustrašivost i hrabrost.

Francuzi su tako ostali bez potvrde plasmana na Mundijal i morat će je tražiti u sljedećem ciklusu. Island je pak upisao vrijedni bod i sada se ima puno pravo nadati za preuzimanje ukrajinskog mjesta na tablici.

