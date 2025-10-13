ostavio je dojam

Andy Bara o suradnji s Bobanom: 'On je uličar, on zna pričati'

M.Š

13.10.2025 u 21:18

Izvor: Pixsell / Autor: Sandra Simunovic/PIXSELL
Poznati nogometni agent Andy Bara podijelio je svoje dojmove o Dinamovu predsjedniku Zvonimiru Bobanu.

Bara je gostovao u Podcast Inkubatoru i prepričao svoj dojam o Bobanu. Dvojac je osobito surađivao oko dolaska mladog Cardosa Varele iz Porta u Dinamo. Radi se o prilično opširnoj temi jer su se Portugalci uvelike protivili Dinamovu poslovanju.

'Da skratimo priču, Porto je izgubio sve pravne sporove. Išli su na sve moguće instance i sve su ih izgubili, od prvog do zadnje', rekao je Bara pa nastavio: 'Varela ne bi bio u Dinamu da nije bilo Bobana.'

'Boban koristi svoje ime i prezime'

'Nema nikakve tajne oko toga i mogu to reći. Naravno, Boban koristi svoje ime i prezime, te autoritet i ja mu na tome čestitam. On je uličar, što se tiče priče, govorim to u pozitivnom smislu. On zna pričati, Zvone zna pričati i zna te i uvjeriti.'

Zaključio je: 'Zvone mi je rekao Andy ti trebaš Dinamu, Dinamo treba tebi. Ja sam mu odgovorio da je to istina. On je vrlo mudar i zna što treba napraviti. Naš sastanak je trajao 10 minuta. To je zato što Boban zna svoj posao i s takvim čovjekom se lako dogovoriti u pet minuta.'

